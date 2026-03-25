台南平實公園苦楝花爆開 淡紫花海美到像下雪

台南平實公園苦楝花正綻放詩意美景。（記者洪瑞琴攝）

苦楝花進入盛開期，台南各地紛紛傳出夢幻花況。台南市長黃偉哲也在臉書化身「花仙子」分享最新花訊，其中平實公園更被點名為近期最美賞花點之一。

公園內苦楝花大爆發，淡紫色小花佈滿樹梢，微風吹拂時花瓣如雨飄落，搭配藍天與綠地，畫面清新又浪漫。走在樹下，不只視覺療癒，還能聞到苦楝特有的淡雅香氣，不少民眾直呼「光站著發呆都很幸福」，紛紛拿起相機捕捉這波春日限定美景。

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目前花期正值高峰，預計可持續至4月初。除了平實公園外，像成功大學、巴克禮紀念公園、台南公園以及鹽水溪堤岸，也都是熱門賞花地點，隨處都能與淡紫花海不期而遇。

網友也在社群平台分享美照，留言「好愛她的香味！典雅清香」、「太美太夢幻了」，讓平實公園人氣持續升溫，成為近期必訪清單之一。不過，也有人對周邊平實重劃區高樓逐漸林立感到一絲感傷，擔心未來景觀是否仍能保有現在的開闊與詩意。趁著花正開，不妨走一趟，捕捉這一抹季節限定的淡紫風景。

台南平實公園苦楝花大爆發吸引民眾朝聖。（圖擷自黃偉哲臉書）

苦楝花淡紫色小花與芬芳，每年3至4月是最佳賞花期。（圖擷自黃偉哲臉書）

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