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    首頁 > 生活

    大亞旺萊馬拉松青年節熱血開跑 8900人報名創新高

    2026/03/25 08:33 記者吳俊鋒／台南報導
    深受歡迎的大亞旺萊馬拉松，將於本月29日起跑。（主辦單位提供）

    深受歡迎的大亞旺萊馬拉松，將於本月29日起跑。（主辦單位提供）

    以鳳梨全國聞名的台南關廟，將迎來當地最盛大的綠色路跑活動，2026大亞旺萊馬拉松於本月29日青年節登場，結合專業運動、產業文化，以及企業永續等，8900人共襄盛舉，再創歷屆新高。

    馬拉松由關廟當地知名的大亞集團主辦，邁入第六屆，以「綠動起跑．永續同行 / Run for a Greener Future」為主題，路線已申請，並朝向取得世界田徑總會（World Athletics）國際賽道認證邁進，跑者將在專業、安全的賽道上穿廟鳳梨田、彩繪村與山林景觀，挑戰PB的同時，也深度體驗台南風情，29日清晨6點於總公司前鳴槍出發，參與人數比去年增加近2成，顯見持續受到各界熱烈支持。

    主辦單位表示，適逢大亞集團成立71週年，賽事不僅有42K旺萊組、30K觀景組、21K半馬組、14K彩繪組、7K健康組，更首度增設「永續組」優惠報名，鼓勵跑者以實際行動支持低碳生活，為活動增添亮點。

    補給站有關廟特色的千歲加油團與造型熱氣球，更提供椒麻雞丁、甕仔雞、牛小排、冰棒、飲品等道地美食，完賽後享用關廟魯麵、旺萊啤酒、鳳梨鮮果，還有園遊會攤位，搭配免費盥洗與接駁的服務，讓每位跑者深度感受「一路發」的吉祥能量，以及濃郁的台南人情味。

    主辦單位指出，當天有位第1000場馬拉松的傳奇跑者參加，慶祝達成里程碑，大會將特別安排紀念致贈，同時百馬獎選手也高達107位，較去年增加28人，彰顯賽事黏著度與專業高度。

    今年也首度推出專屬高中以下學生的大亞小尖兵教育體驗營，還有擴大打造沉浸式的永續生活節 × TAYA市集，並新增英雄牆打卡點，讓選手提前尋找姓名拍照留念，象徵每一步的榮耀，主辦單位希望透過系列活動，提升賽事國際能見度與全球跑者吸引力。

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