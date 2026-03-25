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    首頁 > 生活

    竹縣「交通改善決策系統」 2026智慧城市展暨淨零城市展中發光

    2026/03/25 08:02 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣參加2026智慧城市展暨淨零城市展，亮出交通處等多面向的智慧治理成果。（取自竹縣府官網）

    新竹縣參加2026智慧城市展暨淨零城市展，亮出交通處等多面向的智慧治理成果。（取自竹縣府官網）

    新竹縣政府交通處開發的「交通改善決策系統」，用AI分析並改善高風險路口，獲台北市電腦商業同業公會主辦的「2026智慧城市創新應用獎」優勝，並在甫落幕的「2026智慧城市展暨淨零城市展」上成為焦點。

    新竹縣以「科技首都 幸福竹縣：AI領航，永續家園」為題，安排9個攤位參加前述城市展。其中交通處的「交通改善決策系統」，透過把事故資料數位化與碰撞構圖分析，用AI精準找出高風險路口並用工程加以改善。另也展現在AI動態號誌調控下，有效改善新竹縣跟竹科間通勤時間累計減少18%到21%。

    縣府也從產業、教育、安全、環保等展現智慧治理成果，像是數發處和民政處就各自亮出獲得「資料開放金質獎」與「AI應用卓越縣市獎」的實戰成果。

    縣府消防局展示全台首創無人機義消隊與AI建模技術，讓他們能縮短60%災情掌握時間；環保局則用AIoT空氣品質感測網與獨家區域標準差演算法，從被動監測轉為主動預警，開放空氣品質查詢。

    縣府衛生局的「竹縣疫苗地圖」與智慧心電圖篩檢計畫，則整合AI與大數據分析，強化社區健康管理；文化局建置縣史館典藏網與無圍牆博物館。教育局秀出「School+」App，讓大家了解數位聯絡簿好用等。並預告今年縣府的智慧治理將推出：智慧守護之眼、智慧沙盒創新計畫以及AI縣民管家，強化公共安全、推動全民參與創新，並主動通知福利資訊。

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