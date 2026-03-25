為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    東北季風增強！今北台灣稍涼 中南部上看32度

    2026/03/25 06:51 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署表示，今天北部及東北部天氣稍涼；中南部高溫達31、32度。（資料照）

    中央氣象署表示，今天北部及東北部天氣稍涼；中南部高溫達31、32度。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（25日）由於微弱鋒面通過及東北季風稍增強，宜花地區有不定時局部短暫陣雨，基隆北海岸、台東及恆春半島也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區則有零星短暫陣雨。

    氣溫方面，北部及東北部天氣稍涼，高溫24、25度，其他地區白天舒適至溫暖，花東約26至29度，中南部高溫達31、32度，南部近山區的平地或河谷甚至會更高一些，中午前後紫外線可達過量級；至於各地低溫約18至22度。

    離島天氣方面，澎湖晴時多雲，21至27度；金門晴時多雲，17至24度；馬祖多雲，14至16度。空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

    氣象署預報，明天（26日）清晨東北季風影響，各地天氣稍涼，白天起東北季風減弱，氣溫稍回升；東半部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

    週五（27日）另一微弱鋒面通過及東北季風再增強，北部及東北部天氣稍轉涼，北部、東半部地區及恆春半島局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

    週六（28日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

    下週日（29日）起東北季風減弱，氣溫稍回升，下週日、週一（30日）東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

    下週二（31日）另一鋒面影響及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，中部以北、東北部地區有短暫陣雨，東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    19 - 26 22 - 31 25 - 32 22 - 29

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播