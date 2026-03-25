03/25各報重點新聞一覽

總統賴清德昨出席「2026台灣資本市場論壇」，期盼讓更多潛力獨角獸留下來，打造台灣成為「亞洲的那斯達克」。 （記者田裕華攝）

自由時報

2026台灣資本市場論壇》台股市值躍居全球第7 賴總統：3策略拚「亞洲那斯達克」

總統賴清德昨出席本報主辦「二〇二六台灣資本市場論壇」時強調，資本市場是支持台灣產業成長與創新的重要力量，隨著台股市值屢創新高，今年初已躍居全球第七，台灣資本市場不僅具備深度，也成為產業發展的重要引擎；他希望讓更多潛力獨角獸留下來，打造台灣成為「亞洲的那斯達克」。

請繼續往下閱讀...

詳見2026台灣資本市場論壇》台股市值躍居全球第7 賴總統：3策略拚「亞洲那斯達克」。

受中共指示幫柯文哲與黃珊珊站台 中配徐春鶯 涉犯反滲透法遭起訴

中配徐春鶯曾任台灣民眾黨新住民委員會主委、且曾列不分區立委安全名單，卻涉嫌與中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明長期與中共官員往來，回報國內政情，並於二〇二二年台北市長及二〇二四年總統選舉期間，替時任民眾黨立委黃珊珊、前民眾黨主席柯文哲站台造勢。新北地檢署偵結，依反滲透法等罪嫌起訴徐、鍾等人；自去年十一月起在押的徐女，今上午將移審新北地方法院。

詳見受中共指示幫柯文哲與黃珊珊站台 中配徐春鶯 涉犯反滲透法遭起訴。

涉88會館案 棄保潛逃海外 「百億賭王」林秉文 柬埔寨遭槍殺身亡

綽號「鱸鰻」的「百億賭王」林秉文，因捲入「八八會館」郭哲敏的地下匯兌案涉及洗錢，二〇二三年間遭新北地檢署起訴，前年底在法院審理期間棄保潛逃海外，之後遭法院以違反銀行法發布通緝，前晚傳出他在柬埔寨西港遭多名歹徒持槍掃射高達廿九槍，頭部中五彈身亡；刑事警察局國際科昨證實林男遭到槍殺身亡，當地警方已循線帶回三、四人釐清案情中，未有台籍人士，至於開幾槍等犯案細節，傳言版本多，尚待進一步查證。

詳見涉88會館案 棄保潛逃海外 「百億賭王」林秉文 柬埔寨遭槍殺身亡。

聯合報

卓揆稱反核非神主牌 藍批意識形態綁架台灣

賴清德總統日前指「核二、三廠具重啟條件」，在野黨質疑下架「反核神主牌」，行政院長卓榮泰昨天答詢明確表示，「反核這個議題，不是所謂的神主牌」，而是從過去環保年代到多起核能事件，全球興起對核能檢討的觀念；他在本會期施政報告已提到，在核管法修法後會啟動必要程序，一個政策要形成以及依照法律變更後，都跟部會有充分討論。

詳見卓揆稱反核非神主牌 藍批意識形態綁架台灣。

美伊接觸 本周巴基斯坦會談

美國總統川普廿三日宣稱美國與伊朗正進行談判，伊朗否認，指川普散播假新聞試圖壓低油價，以色列媒體則報導伊朗外長已獲得最高領袖同意和美方直接溝通。以色列和伊朗廿四日持續互轟，使中東戰爭發展充滿變數。

詳見美伊接觸 本周巴基斯坦會談。

中國時報

戰爭衝擊 民眾購買力降5％

美、伊戰爭動向未明，全球關注戰爭帶來的連鎖效應。中華徵信所24日指出，台灣正面臨能源、匯率、物價與金融等4重壓力，若戰事升溫，能源價格上漲、台幣走弱，央行有阻貶壓力，倘若升息，房貸族壓力增加，家庭財務也受衝擊，4口之家每個月就要多支出5000到7500元。

詳見戰爭衝擊 民眾購買力降5％。

傳被轟29槍 林秉文柬國遭伏擊身亡

涉及88會館負責人郭哲敏洗錢案棄保潛逃遭通緝的「百億賭王」林秉文，23日晚間在柬埔寨西港遭3、4名槍手埋伏狙擊身亡。警方初步了解，林秉文在柬國西港經營新濠峰賭場，近日該賭場因發生大陸籍黑幫鬥毆，柬國警方已鎖定賭場調查，不排除林秉文因賭場地盤、利益糾紛而喪命，但確切案發原因及案情細節仍待柬國警方調查釐清。

詳見傳被轟29槍 林秉文柬國遭伏擊身亡。

中配徐春鶯涉與境外敵對勢力聯繫、回報政情並動員中配參與選舉，檢方依反滲透法等罪嫌起訴。（資料照）

「百億賭王」林秉文棄保潛逃海外，前晚傳出他在柬埔寨西港遭多名歹徒持槍掃射高達廿九槍，頭部中五彈身亡。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法