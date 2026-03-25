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    首頁 > 生活

    中油LNG船未進台中？台電稱穩定供電 居民：航道遠看不到

    2026/03/25 06:00 記者黃旭磊／台中報導
    中油LNG船持續運補進台中港。（取自中油官網）

    中油LNG船持續運補進台中港。（取自中油官網）

    中東戰火持續未歇，外電消息波灣最後一批LNG船出航後，包括台灣等港口會有斷供情形，對此，位於龍井的台電台中發電廠（中火）強調穩定供電，沿海地區居民則表示，LNG船航道位於加工區外海，並未發現船隻不進港情形。 

    台中港及高雄永安港並列台灣主要天然氣輸入門戶，根據台灣港務公司「進港船舶時間表」，台中港於3月19日曾有「GASLOG GALVESTON」液化天然氣（LNG）船進港，經濟部也強調中油把 3、4 月份卡達22 船次缺口，全部補齊沒有斷氣問題。

    台電台中發電廠位於龍井區麗水里，里長陳耀墩說，中油LNG船在梧棲區港口卸貨，龍井這邊難掌握船隻近況，而沿海區居民表示，航道在臨港路、加工區內部碼頭，「實在太遠了，不會看到船隻動向。」

    台電強調，因應中東情勢變化，預期今年用電尖峰負載4294萬瓩，夜尖峰負載3853萬瓩，並規劃新增再生能源及4部新機組陸續上線，再搭配多元調度，可維持日尖峰備轉容量可10%以上、夜尖峰備轉容量7%以上，確保供電穩定。

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