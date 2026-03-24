週三北部轉涼有雨 中南部高溫飆32度

週三清晨北部地區有零星短暫陣雨。（資料照）

週三有微弱鋒面通過，北部清晨有短暫陣雨，北部及東北部白天氣溫下探20度，其他地區有機會飆到32度。

中央氣象署預報，週三微弱鋒面通過及東北季風稍增強，清晨至上午北部地區有零星短暫陣雨，鋒面離開後北部降雨機率降低，降雨轉為以迎風面為主，東北部及東部有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東南部及恆春半島也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

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溫度方面，北部及東北部天氣稍涼，白天高溫20至25度，其他地區高溫約26至31度，南部近山區可以來到32度甚至更高一些，中午前後紫外線有機會來到過量等級，外出請記得防曬並多補充水分，至於各地低溫約18至22度。

氣象署提醒，今晚至明上午金門、馬祖及台中以北，易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全，交通往返請留意航班資訊。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，鋒面系統快速通過後，週五東北季風再次增強，迎風面的北部東部地區雲量明顯增多，局部有短暫陣雨發生，尤其在基隆北海岸、大台北山區及東部山區降雨機率較高。

紫外線指數方面，高雄市為「過量級」，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣為「中量級」，其他縣市為「高量級」。

空氣品質方面，週三環境風場為東南風逐漸轉東北風，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

溫度方面，週三北部及東北部白天高溫20至25度，其他地區高溫約26至31度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週三高雄市為「過量級」，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣為「中量級」，其他縣市為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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