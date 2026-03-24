知名瑜伽教室業者失聯突停業！台北據點仍有授課 教師長期未支薪

台北市消保官已會同教育局於下午進行現場稽查，發現台北據點現場仍有老師及學員在上課，後續教育局會展開行政調查，並向投保公司釐清賠償責任。（北市法務局提供）

知名瑜伽教室「瑜珈境」在基隆、台北皆有據點，不過有多名學生陳情繳費後，前往教室發現已人去樓空，業者今（24）日上午突然發公告表示，由於負責人失聯，導致營運及財務管理無法正常運作，即日起全面停止課程與入場服務。台北市消保官已會同教育局於下午進行現場稽查，發現台北據點現場仍有老師及學員在上課，後續教育局會展開行政調查，並向投保公司釐清賠償責任。

主任消保官林傳健表示，現場大門雖已張貼暫停營運公告，但仍有部分學員及授課老師在內上課。經現場學員及授課老師現場表示，該補習班除開設一般瑜伽課程外，也有瑜珈師資培訓課程；而授課老師長期未拿到薪資，也聯繫不到負責人，部分老師基於長期師生情感，繼續授課。

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法務局指出，有部分因參與「師徒計畫」的培訓師資，希望累積教學經驗，故而免費繼續授課，另外，學員也向北市府人員提及，課程分一年期不限堂數或一定堂數計費的收費方式，均是經由該補習班APP以信用卡付款方式支付，目前APP尚能正常預約課程。

法務局說明，統計至今晚18時止，北市已接獲兩件相關之消費爭議申訴案。經查該補習班台北仁愛教室有向明台產物保險股份有限公司投保「短期補習班履約保證保險」並按年續保（2026年12月14日止），保險金額200萬元。後續教育局除將針對該補習班展開行政調查外，也正進一步向保險公司了解後續理賠事宜，以利協助釐清賠償責任。

林傳健也提醒受害學員，因無法繼續上課致權益受損，當初以刷卡方式購課者，請把握時效速洽發卡銀行申請爭議帳款賠付；另後續消費者提出爭議帳款申請時，得檢具學員資格、業者停止提供服務等相關資料供發卡銀行核認。針對參與「瑜伽師資培訓課程」的學員，消保官提醒，因渠等係以成為師資為目的，所以非屬消費關係，無法透過消保爭議程序處理。

台北市消保官已會同教育局於下午進行現場稽查，發現台北據點現場仍有老師及學員在上課，後續教育局會展開行政調查，並向投保公司釐清賠償責任。（北市法務局提供）

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