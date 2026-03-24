聽懂日語的人去日本玩是啥感覺？網竟一面倒嘆：美好濾鏡全碎！

日本旅遊示意圖，與本文無關。（法新社）

日本是許多台灣人出國旅遊首選，而日本人給外界的印象也是有禮貌的民族，但事實真是如此嗎？近日有網友在網上詢問能聽懂日語是什麼感覺？意外掀起熱烈討論，不少鄉民直呼懂日語去日本玩，過去給日本人套上的「美好濾鏡」會破碎。

最近有網友在Threads上發文詢問，能聽懂日語的人到日本玩是什麼感覺，貼文一出吸引上百萬人次瀏覽、數萬人按讚，上千人留言加入討論。讓人意外的是，留言區一面倒都在分享自身赴日旅遊聽到日本人偷偷歧視、辱罵外國遊客的不好經驗。

請繼續往下閱讀...

鄉民們紛紛表示，「能聽懂日文就不會覺得日本人友善了」、「聽懂日語，會發現很多日本人其實很愛嘲笑人，性格差」「結帳完後日本服務員很客氣和你鞠躬行禮然後來一句『謝謝你的光臨快滾吧』」、「會在餐廳聽到日本人用日文嘲笑外國人」、「專程帶朋友去日本人開的餐廳，結帳完之後日本人店員笑笑地對我們鞠躬，嘴裡卻用日文說『快走吧，礙事的傢伙』，我用日文回答『我聽得懂日文』」、「大概就是外國人能聽懂中文的感覺」、「常聽到嘲笑外國人的話，但還是覺得很有趣，尤其是用流利日文回嘴的時候，他們那種驚恐的表情看了真的很爽」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法