台大醫院「電腦斷層」檢查傳排等1年 院方：短期壅塞

醫學中心電腦斷層（CT）等候時間引發關注。（資料照）

醫學中心電腦斷層（CT）等候時間引發關注，台大醫院傳出排程最長恐得等上一年，對此台大醫院醫務秘書陳彥元、外科部主任陳晉興今（24日）強調，檢查壅塞屬「短期現象」，與需求增加及設備維修、人力限制有關。

近期低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，引發過度診斷與不必要手術爭議，加上台大門診張貼CT可能轉往分院檢查公告，讓外界聯想兩者是否相關。對此，台大醫院外科部主任陳晉興表示，台大排程拉長多與機器保養或故障等短期因素有關，「院方正在處理」，並非長期現象；急重症優先安排或轉至分院，穩定個案則依序排檢。

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陳晉興指出，肺癌已是台灣「新國病」，「篩檢是必要的」，但確實也可能帶來過度診斷與治療，過去的指引缺乏落實機制，「好像高速公路有速限，但都沒有在抓」，導致部分醫師未依循0.8公分判斷切點，但「不能因少數違規就認為大家都亂開刀」，目前衛福部與健保署已召集專科醫學會凝聚共識，盼透過制度管理加強約束。

陳彥元也說明，院內CT壅塞原因多元，若總院需等數月，部分分院一個月甚至半個月就有，就會建議病人轉往分院檢查，院方也正研議導入「分級醫療」模式，與合作院所共享篩檢量能。另台大健康大樓啟用後將新增2台CT設備，但即使設備增加，仍受限於人力，不是機器增加就能等量開放，尤其放射師招募不易仍是一大瓶頸，台大也持續徵才，預計隨新設備啟用後，量能可逐步提升。

北榮院長陳威明則表示，一般非急迫個案「在不影響病人的情況下，合理等候是對的」，呼籲民眾理解醫療量能有限，也要珍惜健保資源。目前院內CT平均等候約23天，但他也強調「不用等反而不對」，若完全沒有等待，可能代表資源被過度使用。院內首重開單控管，「不需要的檢查就不要開」，並設有綠色通道，讓緊急個案可在一至兩天內完成，急診也能即時安排檢查。至於量能限制，陳威明認為關鍵仍在人力，放射師不容易找，是各醫院普遍面臨的問題。

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