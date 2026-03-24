北市獲「城市諾貝爾獎」 領鮮奶服務被讚very smart

台北市今（24）獲得新加坡「李光耀世界城市獎」（Lee Kuan Yew World City Prize）的特別獎，也被稱為「城市界的諾貝爾獎」。（資料照）

台北市今日（24）獲得新加坡「李光耀世界城市獎」（Lee Kuan Yew World City Prize）的特別獎，也被稱為「城市界的諾貝爾獎」，為全球城市治理領域最具權威性的國際榮譽，也是全台首個獲得殊榮的城市。台北市長蔣萬安強調，他期望打造讓人一踏入就能感受到歸屬的城市，是「像家一樣的地方」，也是亞洲最令人嚮往的家。評審團表示，「家」的概念與他們在台北實地訪查的感受一致，也特別指出治理經驗值得與全球其他城市分享。

評審團指出，台北以七大治理實踐為核心，包括零廢棄物轉型、防洪管理、商圈重生、綠運輸整合、運動與活力之都、破解少子化困局及AI驅動市政創新，展現城市在環境、韌性、健康、人口與科技上的整體治理能力。

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其中，在垃圾費隨袋徵收制度推動下，台北垃圾量減少，同時回收量成長逾13倍，並提前10年達成垃圾零掩埋；透過防洪排水、城市再生及綠色運輸整合，提升城市韌性；同時以運動政策促進市民健康，規律運動比例成長3倍，並且帶動大巨蛋周邊經濟；在少子化議題上，透過社宅、幸福住宅、公共托育與友善職場等措施，有效減輕家庭負擔；並以「AI三箭」推動智慧治理，導入酷AI與1999市民熱線，提升公共服務效率。

在實地評審過程中，小學生親自向評審示範持學生證於便利商店兌領鮮奶的流程，獲得評審團高度肯定，認為此一政策兼具便利性與普及性，將公共服務自然融入日常生活場景，是結合數位治理與民生服務的創新實踐，並直呼「非常聰明（very smart）」。

市長蔣萬安也向評審團說明，以「AI雙引擎」為核心架構，一方面強化政府內部的智慧決策與行政效能，另一方面推動面向市民的公共服務創新應用，例如1999市民熱線FAQ導入AI語音轉文字。評審團也認為，台北在AI治理上已展現前瞻優勢。

此外，台北市也正式成為「李光耀世界城市獎城市網絡」（LKYWCP Network）的成員，並受邀於今年6月新加坡世界城市高峰會分享成果。

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