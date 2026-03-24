台東議會臨時會前晚焚化爐冒黑煙 環保局被炮爛 強調「未有戴奧辛」

台東焚化爐排出大量黑煙，環保局成了議員質詢目標。（翻攝自議會頻道）

今早台東縣議會臨時會，昨晚8時焚化爐卻冒出黑煙，臭味與戴奧辛疑慮讓台東市大豐地區居民、議員大為光火，臨時會中環保局只解釋，有批垃圾太濕才如此，機器沒問題，也無戴奧辛超標。此說法不為議員們接受，會後才提出數據表示當時爐溫未達產生戴奧辛標準。

環保局會後解釋，戴奧辛是在燃燒塑膠、溫度未超過400度時產生，當時爐溫還有800度，因此不用擔心戴奧辛問題。只是此一說未附上相關證明、事發爐溫紀錄，環保局外發稿僅有「清明節少燒金紙、減低空污」一項，困擾市區大豐地區上萬居民的黑煙問題卻未提。

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而「黑煙、燃燒不完全易產生戴奧辛」則是常識，在未解釋「為何未形成戴奧辛」原因下，局長黃權煒只是重複說「沒有戴奧辛」，議員並不接受輪番怪責。

黃權煒表示，昨晚是因一批垃圾太過潮濕，致燃燒不全，見爐溫下降，為避戴奧辛問題「所以我們就加強火力，硬是燒到800度」。結果就是，一氧化碳與二氧化硫超標。黃權煒說，其實一氧化碳排放在空曠處真的對人體危害不大，未來會加強在焚燒垃圾前進行前端管控，避免潮濕垃圾再冒黑煙。

議員張國洲提出變更議程臨時動議，針對昨晚焚化爐排放黑煙事件，要求優先審議環保局案件。垃圾潮濕引黑煙說法讓張立即吐槽「梅雨季更濕，就沒有這種情況！」、「（燃燒不完全）黑煙密佈，怎麼會戴奧辛未超標？」。黃權煒進一步解釋焚化爐結構，被張國洲揮手打斷，要求解決問題。議員周達三也駁斥，「天天燒廚餘，為何偏偏就昨晚出狀況？」。

議員簡維國則批，焚化爐因設備出狀況的情形已經不是一兩次了，大豐地區是人口密集區域，影響的民眾更多，環保局要做好空氣品質監控，所排煙塵未用水霧捕捉顆粒而是陶瓷濾管，可能是燃燒垃圾量已超乎機器承受，「是後端的問題，超限利用了」，問題已重複發生，「台東縣民不會接受（縣府解釋）」。

台東焚化廠。（資料照）

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