創670天來新低！曾文水庫蓄水率逼近28％

上游降雨偏少，加上一期稻作供灌，曾文水庫蓄水率低於28.5%。（記者吳俊鋒攝）

國內規模最大的曾文水庫，因上游降雨偏少，加上持續一期稻作供灌，目前蓄水率已降至28.5%以下，是670天來的新低。

水利署南區水資源分署觀測，截至今天晚間6點，曾文水庫的水位標高206.61公尺，蓄水率為28.37%，但因容量夠大，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍逾1.88億立方米。

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根據南水分署統計資料，曾文水庫集水區從去年9月迄今，累積降雨為375毫米，不到歷來同期的6成，入冬後更是明顯偏少。

而曾文水庫的蓄水率上次低於28.37%，要回溯至2024年的5月下旬，迄今670天，顯見集水區能否有降雨挹注，相當關鍵。

而供應民生用水的南化水庫，去年9月迄今，集水區累積降雨為332毫米，更僅歷來同期的5成1，蓄水率低於46%，是近2成來最低，有效蓄水量3909萬立方米。

曾文水庫仍持續透過聯通管支援南化淨水場，單日20萬立方米，高雄北送清水每天約5萬立方米，南水分署全力調度，維持民生供水的穩定。

目前經濟部旱災應變小組已成立，也籲請民眾持續節約用水，讓珍貴的水資源發揮最大效益。

南化水庫的蓄水率已低於46%，有效蓄水量約3900萬立方米。（記者吳俊鋒攝）

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