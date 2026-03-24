為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    提高現金救助、新增長期作物額外救助5成 農業部：回溯至今年元旦起適用

    2026/03/24 18:27 記者楊媛婷／台北報導
    農業部修正救助辦法，大幅提高多項農漁產品現金救助金額，並新增一年一收長期作物額外現金救助。（記者楊媛婷攝）

    農業部修正救助辦法，大幅提高多項農漁產品現金救助金額，並新增一年一收長期作物額外現金救助。（記者楊媛婷攝）

    隨去年多個颱風或豪雨頻繁來襲，農民復耕復養後又遭遇風災，農業部今（24日）修正發布救助辦法，指出一年一收的部分果樹、花卉、蔬菜還有作物等，隔年若再遭受天災，將造成作物更嚴重損害，因此對於長期作物在防汛期間因颱風或豪雨受損嚴重，將再提供5成現金救助。

    農業部修正救助辦法，調高多項農漁產品現金救助與低利貸款項目與額度，如稻米遭受損害時的現金救助，將從過去每公頃救助2萬元提高到2.5萬元等，柑橘類的果樹將從每公頃8萬元提高到9.5萬元，養殖類的龍膽石斑從1公頃救助1百萬元提高到237.5萬元，石斑從每公頃60萬元提高到115萬元，午仔魚從每公頃50萬元提高到87.5萬元，鱸魚從每公頃45萬元提高到75萬元等。

    農業部表示，因應近年連續颱風、豪雨導致一年一收的長期作農產品受損，這次也增訂一年一收長期作農產品在5到11月防汛期間，因颱風或豪雨受損嚴重，將給予另外增加5成的天災救助，包含荔枝、龍眼、李、梅、香蕉、鳳梨、芒果、酪梨、紅棗、桃、柑橘（檸檬、萊姆、四季桔等除外）、蓮霧、梨、甜柿，還有花卉類的銀柳、蝴蝶蘭、蔬菜的竹筍，特用作物的可可、茉莉、愛玉、咖啡、油茶等。

    農業部指出，這次修正也優化受災證明的核發作業，新增期限從申請隔天起算，並以工作日計算，並針對已申請現金救助者，視同申請受災證明以簡化作業，並新增低利貸款彈性措施等。

    農業部輔導司簡任技正王東良表示，相關救助與措施將回溯今年元旦起適用，也強調這次提高救助金額與新增長期作物額外救助，可加速農民恢復生產。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播