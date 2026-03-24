提高現金救助、新增長期作物額外救助5成 農業部：回溯至今年元旦起適用

農業部修正救助辦法，大幅提高多項農漁產品現金救助金額，並新增一年一收長期作物額外現金救助。（記者楊媛婷攝）

隨去年多個颱風或豪雨頻繁來襲，農民復耕復養後又遭遇風災，農業部今（24日）修正發布救助辦法，指出一年一收的部分果樹、花卉、蔬菜還有作物等，隔年若再遭受天災，將造成作物更嚴重損害，因此對於長期作物在防汛期間因颱風或豪雨受損嚴重，將再提供5成現金救助。

農業部修正救助辦法，調高多項農漁產品現金救助與低利貸款項目與額度，如稻米遭受損害時的現金救助，將從過去每公頃救助2萬元提高到2.5萬元等，柑橘類的果樹將從每公頃8萬元提高到9.5萬元，養殖類的龍膽石斑從1公頃救助1百萬元提高到237.5萬元，石斑從每公頃60萬元提高到115萬元，午仔魚從每公頃50萬元提高到87.5萬元，鱸魚從每公頃45萬元提高到75萬元等。

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農業部表示，因應近年連續颱風、豪雨導致一年一收的長期作農產品受損，這次也增訂一年一收長期作農產品在5到11月防汛期間，因颱風或豪雨受損嚴重，將給予另外增加5成的天災救助，包含荔枝、龍眼、李、梅、香蕉、鳳梨、芒果、酪梨、紅棗、桃、柑橘（檸檬、萊姆、四季桔等除外）、蓮霧、梨、甜柿，還有花卉類的銀柳、蝴蝶蘭、蔬菜的竹筍，特用作物的可可、茉莉、愛玉、咖啡、油茶等。

農業部指出，這次修正也優化受災證明的核發作業，新增期限從申請隔天起算，並以工作日計算，並針對已申請現金救助者，視同申請受災證明以簡化作業，並新增低利貸款彈性措施等。

農業部輔導司簡任技正王東良表示，相關救助與措施將回溯今年元旦起適用，也強調這次提高救助金額與新增長期作物額外救助，可加速農民恢復生產。

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