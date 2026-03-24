兒童清明連假 六福村祭6歲以下免費入園3優惠

兒童清明連假即將到來，六福村主題遊樂園今天宣布4月3日至4月6日限定票價優惠，「6歲（含）以下幼童免費入園」等3措施。（記者廖雪茹攝）

兒童清明連假即將到來，六福村主題遊樂園今天宣布4月3日至4月6日限定票價優惠，「6歲（含）以下幼童免費入園」、「全民童樂價799元」及「桃竹鄉親童樂價599元」3大方案，準備搶攻親子客源，也邀請好友及在地鄉親來六福村玩。

六福村主題遊樂園表示，園區結合生態動物園與四大異國風情主題遊樂園，區內27項遊樂設施都一票到底，從適合小朋友初階挑戰的「大馬靴、採礦車、小小驛馬車」，到全家都能一起玩的「火山歷險、大海怪、搖滾蒸汽船、哈比哈妮大冒險」，再到刺激擔當的「大怒神、笑傲飛鷹、風火輪、沙漠風暴、海盜船」，以及可近距離觀察動物具生態教育意義的「動物好朋友見面會、蒸氣火車、猛獸巴士站」，不管是親子同樂，還是挑戰尖叫指數的刺激設施，都能一次滿足。

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園方也表示，兒童清明節連假期是全家一起創造回憶的好時機，希望透過優惠方案，邀請大小朋友一起來六福村共度歡樂時光。

這次優惠內容包括：6歲（含）以下幼童免費入園，限民國108年4月（含）後出生者；全民童樂價799元，限7歲（含）以上至未滿60歲者；桃竹鄉親優惠價599元，凡設籍桃園、新竹地區民眾，或身分證字號英文字首為H、J、O者皆可適用。詳細活動辦法與證件規範，依六福村主題遊樂園官方公告為準。

六福村主題遊樂園結合生態動物園與四大異國風情主題遊樂園，區內27項遊樂設施都一票到底。（記者廖雪茹攝）

兒童清明連假即將到來，六福村主題遊樂園今天宣布4月3日至4月6日限定票價優惠，「6歲（含）以下幼童免費入園」等3措施。（記者廖雪茹攝）

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