北部東部週五水氣增加 下週二雨勢較大

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來溫度趨勢。（氣象署提供）

旱象持續，不過未來一週有三波水氣接力報到！中央氣象署預報，明天週三有一道微弱鋒面通過及東北季風稍增強，東北部、東部和基隆北海岸有雨，不過降雨量較集中在東邊；要到下週一（30日）才會有更強的鋒面帶來更多水氣。

氣象署預報員張承傳表示，明天週三同時受到微弱鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部天氣轉涼，東北部及東部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，清晨到上午北部也有零星短暫雨，但水氣不算多；北部和東北部白天溫度約20到25度，其它地區白天仍有26度到31度。

張承傳表示，週四開始北部才會回溫，剩下東半部地區有局部短暫陣雨，但週五（27日）又有另一道微弱鋒面通過及東北季風再增強，北部及東北部再度轉涼，且北部、東半部地區及恆春半島局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨。

張承傳說，週五報到的這波鋒面水氣略比第一波多，且位置比較南邊，中部地區也會有零星短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨，並一路影響到週六（28日），氣溫也下降，北部白天約22度到25度，其它地區約27度到29度，要到週日才減弱，一直到下週一（30日）東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。

下週二鋒面、東北季風增強

「下週二（31日）又有一道鋒面和東北季風增強，這波水氣很夠」，張承傳表示，這道鋒面較強，屆時中部以北、東北部地區有短暫陣雨，東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨。

張承傳也提醒，明天上午馬祖、金門、台中以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，週四晚間到週五（26日、27日）清晨馬祖及台中以北地區也有局部霧或低雲影響能見度。

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