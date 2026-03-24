台北車站商場招標名單曝光 台鐵：會公正評選

台北車站。（資料照）

台鐵台北車站商場合約7月將到期，20日投標截止，9家投標業者名單今天曝光。台鐵對此說，這部分恐涉及違反商業秘密，但台鐵仍將以最公正與對台鐵、民眾最有利方式評選出廠商。

台鐵台北車站商場現由微風經營，商場合約將於今年7月到期，台鐵1月中公告招商，3月20日投標截止，契約期間15年，可優先續約8年，投資金額不低於新台幣7.65億元。根據台鐵預估，台北車站年營業額達40億元左右，目標希望可以超過50億元。

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不過，微風已宣示持續經營決心，傳出此次共9家業者參與投標，包含微風、新東陽、潤泰、統一、JR東日本、昇恆昌、京站、誠品、新光三越。京站總經理王大政表示，台鐵北車商場營運坪數約3300坪，台鐵最在意的是旅客能滿意動線、商品，京站若得標，希望增加服務與互動設施，並導入AI。

9家投標業者今天曝光，台鐵公司副總經理劉雙火對媒體表示，並非台鐵員工洩密，而是在投標完畢後，台鐵依規定須先確認各廠商投標文件是否符合資格，並通知所有投標業者到場，公開檢視投標資料，在檢視過程中，業者之間自然能看到彼此。

對於疑似有業者外洩名單，劉雙火指出，公司法務評估可能涉及商業秘密，相關業者需自行承擔法律責任，其他廠商可提告。

不過，劉雙火強調，台鐵仍將會以最公正以及對台鐵、民眾最有利方式評選出最優良的廠商。

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