女力傳愛六年 蘆洲湧蓮扶輪社攜手安得烈守護弱勢家庭

新北市蘆洲湧蓮扶輪社的女力集結，支持中華安得烈慈善協會「食物銀行計畫」，更親力親為將每一份祝福封箱，送給受助家庭。（安得烈慈善協會提供）

為落實社會關懷並發揮女性細膩的影響力，新北市蘆洲湧蓮扶輪社長期投入公益，持續6年支持中華安得烈慈善協會「食物銀行計畫」，每月固定援助蘆洲及周邊地區16戶脆弱家庭。這群女性菁英不僅投入資金物資，更親力親為參與志工服務，以長期的守護讓愛在蘆洲深耕，成為弱勢家庭最堅實的後盾。

「這份陪伴的初衷，是讓孩子知道自己並不孤單。」湧蓮扶輪社社長詹蓓卉表示，公益並非單打獨鬥，而是點滴累積的過程，除經費支持，社友們每年更會親自擔任協會志工，從清點品項、搬運到封箱，將每一份祝福親手封存，透過參與能深刻感受到受助者的需求，盼藉此號召更多社會力量加入，共同構築更穩固的社會安全網。

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安得烈執行長羅紹和表示，對長期處於經濟困頓的家庭而言，最恐懼的是「明天在哪裡？」。湧蓮扶輪社多年如一日的穩定投入，不僅提供生存所需的實質物資，更在心理層面給予受助家庭極大的安全感，這份「不離不棄」的力量，讓孩子能在相對穩定的環境中成長，也賦予家長在艱難時刻撐下去的勇氣。

新北市蘆洲湧蓮扶輪社長期投入公益，持續6年支持中華安得烈慈善協會「食物銀行計畫」。（安得烈慈善協會提供）

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