為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    女力傳愛六年 蘆洲湧蓮扶輪社攜手安得烈守護弱勢家庭

    2026/03/24 17:05 記者吳柏軒／台北報導
    新北市蘆洲湧蓮扶輪社的女力集結，支持中華安得烈慈善協會「食物銀行計畫」，更親力親為將每一份祝福封箱，送給受助家庭。（安得烈慈善協會提供）

    新北市蘆洲湧蓮扶輪社的女力集結，支持中華安得烈慈善協會「食物銀行計畫」，更親力親為將每一份祝福封箱，送給受助家庭。（安得烈慈善協會提供）

    為落實社會關懷並發揮女性細膩的影響力，新北市蘆洲湧蓮扶輪社長期投入公益，持續6年支持中華安得烈慈善協會「食物銀行計畫」，每月固定援助蘆洲及周邊地區16戶脆弱家庭。這群女性菁英不僅投入資金物資，更親力親為參與志工服務，以長期的守護讓愛在蘆洲深耕，成為弱勢家庭最堅實的後盾。

    「這份陪伴的初衷，是讓孩子知道自己並不孤單。」湧蓮扶輪社社長詹蓓卉表示，公益並非單打獨鬥，而是點滴累積的過程，除經費支持，社友們每年更會親自擔任協會志工，從清點品項、搬運到封箱，將每一份祝福親手封存，透過參與能深刻感受到受助者的需求，盼藉此號召更多社會力量加入，共同構築更穩固的社會安全網。

    安得烈執行長羅紹和表示，對長期處於經濟困頓的家庭而言，最恐懼的是「明天在哪裡？」。湧蓮扶輪社多年如一日的穩定投入，不僅提供生存所需的實質物資，更在心理層面給予受助家庭極大的安全感，這份「不離不棄」的力量，讓孩子能在相對穩定的環境中成長，也賦予家長在艱難時刻撐下去的勇氣。

    新北市蘆洲湧蓮扶輪社長期投入公益，持續6年支持中華安得烈慈善協會「食物銀行計畫」。（安得烈慈善協會提供）

    新北市蘆洲湧蓮扶輪社長期投入公益，持續6年支持中華安得烈慈善協會「食物銀行計畫」。（安得烈慈善協會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播