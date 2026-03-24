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    首頁 > 生活

    TPASS 2.0回饋金再延後發 通勤族連兩月無法領

    2026/03/24 16:59 中央社
    2月TPASS 2.0常客優惠回饋金原定明發放，立法院雖已同意行政院先行動支TPASS等新興計畫預算，但因預算執行疑慮，旅客將連2個月無法領到，經統計，累計回饋金約1539萬元。示意圖。（資料照）

    2月TPASS 2.0常客優惠回饋金原定明發放，立法院雖已同意行政院先行動支TPASS等新興計畫預算，但因預算執行疑慮，旅客將連2個月無法領到，經統計，累計回饋金約1539萬元。示意圖。（資料照）

    2月TPASS 2.0常客優惠回饋金原定明發放，立法院雖已同意行政院先行動支TPASS等新興計畫預算，但因預算執行疑慮，旅客將連2個月無法領到，經統計，累計回饋金約1539萬元。

    TPASS過去適用疫後振興預算，今年正式提出為新興預算，115年度編列新台幣75.2億元。因115年度中央政府總預算案尚未完成審議，通勤旅客原本2月25日起可領取今年1月TPASS 2.0常客優惠回饋金，交通部公路局已公告另行公布領取時程。

    不過，立法院會日前表決通過國民黨團、民眾黨團所提「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，針對TPASS等38項新興計畫，金額約718億元，同意行政院先行動支。行政院日前對此表示，已收到立法院函文以及主計總處簽報公文，但718億元未經過三讀程序，有高度不確定性，會讓公務員執行時很為難，此例不宜開。

    在相關預算執行仍存疑慮的情況下，原定明天發放今年TPASS 2.0常客優惠回饋金，確定將延後發放，公路局透過文字訊息回覆：「依據行政院政策指示辦理。」

    根據公路局統計，115年1月符合領取TPASS 2.0常客優惠回饋金資格者約7萬9098人，回饋金額約854萬2378元，2月符合資格者約8萬9602人，回饋金額684萬8599元。

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