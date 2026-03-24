為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雲林南投聯手出擊拚觀光 爭取這地為「指定觀光地區」

    2026/03/24 16:58 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林草嶺石壁有500公頃孟宗竹林，縣府打造為森林療癒基地。（記者黃淑莉攝）

    雲林草嶺石壁有500公頃孟宗竹林，縣府打造為森林療癒基地。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華今（24）日簽署合作意向書，共同推動爭取草嶺石壁森林療癒園區為「指定觀光地區」，提升法定地位下進行整體管理與發展規劃、自然生態及景觀的保護與維護，進而打造中部山林旅遊亮點，帶動地方觀光產業發展。

    雲林古坑鄉草嶺石壁與南投竹山、鹿谷相鄰，擁有500多公頃孟宗竹林，且經台大實驗林團隊監測，負離子最高地點每立方米有1.8萬多個，雲林縣府打造森林療癒園區，同時也被世界竹組織認證為世界竹地標，這幾年吸引許多遊客前往登山健行、體驗森林療癒。

    今天簽署儀式在草嶺石壁五元兩角舉行，張麗善表示，今天南投與雲林共同簽署MOU最重要是要向觀光署提出石壁森林療癒園區能成為指定觀光地區，透過法制面的制定下，有法源依據可做維護、資源整合及發展計畫，在共存共榮共好情況發展兩縣森林旅遊廊帶，未來推動雲南一日遊或多日遊。

    許淑華指出，這幾年雲林觀光旅遊躍進大家有目共睹，透過指定觀光地區大家可以訂定一些相關的旅遊發展計畫，透過共同合作把兩縣的美景、打卡景點，提供給中部地區遊客不同的觀光廊道軸線，也期望中央支持，讓南投、雲林在國旅部份做得更好，提供國內外遊客一處森林療癒讓心靈平衡的地點。

    雲林縣府表示，「指定觀光地區」為風景特定區以外，經中央主管機關會商各目的事業主管機關同意後，指定供觀光旅客遊覽的風景、勝、古蹟、博物館、展覽場所及其他可供觀光的地區。

    縣府強調，透過申請指定觀光地區，可使草嶺石壁地區在法定地位下進行整體管理與發展規劃，不僅能加強自然環境保護與景觀維護，也有助於提升經營管理強度與整合區域觀光資源，進一步促進地方觀光產業發展。

    雲林縣長張麗善（右）、南投縣長許淑華共同簽署MOU推動草嶺石壁「指定觀光區」。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善（右）、南投縣長許淑華共同簽署MOU推動草嶺石壁「指定觀光區」。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣、南投縣共同簽署MOU推動草嶺石壁「指定觀光區」。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣、南投縣共同簽署MOU推動草嶺石壁「指定觀光區」。（記者黃淑莉攝）

    雲林草嶺石壁有500公頃孟宗竹林縣府打造為森林療癒基地。（記者黃淑莉攝）

    雲林草嶺石壁有500公頃孟宗竹林縣府打造為森林療癒基地。（記者黃淑莉攝）

    雲林草嶺石壁有500公頃孟宗竹林縣府打造為森林療癒基地。（記者黃淑莉攝）

    雲林草嶺石壁有500公頃孟宗竹林縣府打造為森林療癒基地。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播