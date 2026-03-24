雲林南投聯手出擊拚觀光 爭取這地為「指定觀光地區」

雲林草嶺石壁有500公頃孟宗竹林，縣府打造為森林療癒基地。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華今（24）日簽署合作意向書，共同推動爭取草嶺石壁森林療癒園區為「指定觀光地區」，提升法定地位下進行整體管理與發展規劃、自然生態及景觀的保護與維護，進而打造中部山林旅遊亮點，帶動地方觀光產業發展。

雲林古坑鄉草嶺石壁與南投竹山、鹿谷相鄰，擁有500多公頃孟宗竹林，且經台大實驗林團隊監測，負離子最高地點每立方米有1.8萬多個，雲林縣府打造森林療癒園區，同時也被世界竹組織認證為世界竹地標，這幾年吸引許多遊客前往登山健行、體驗森林療癒。

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今天簽署儀式在草嶺石壁五元兩角舉行，張麗善表示，今天南投與雲林共同簽署MOU最重要是要向觀光署提出石壁森林療癒園區能成為指定觀光地區，透過法制面的制定下，有法源依據可做維護、資源整合及發展計畫，在共存共榮共好情況發展兩縣森林旅遊廊帶，未來推動雲南一日遊或多日遊。

許淑華指出，這幾年雲林觀光旅遊躍進大家有目共睹，透過指定觀光地區大家可以訂定一些相關的旅遊發展計畫，透過共同合作把兩縣的美景、打卡景點，提供給中部地區遊客不同的觀光廊道軸線，也期望中央支持，讓南投、雲林在國旅部份做得更好，提供國內外遊客一處森林療癒讓心靈平衡的地點。

雲林縣府表示，「指定觀光地區」為風景特定區以外，經中央主管機關會商各目的事業主管機關同意後，指定供觀光旅客遊覽的風景、勝、古蹟、博物館、展覽場所及其他可供觀光的地區。

縣府強調，透過申請指定觀光地區，可使草嶺石壁地區在法定地位下進行整體管理與發展規劃，不僅能加強自然環境保護與景觀維護，也有助於提升經營管理強度與整合區域觀光資源，進一步促進地方觀光產業發展。

雲林縣長張麗善（右）、南投縣長許淑華共同簽署MOU推動草嶺石壁「指定觀光區」。（記者黃淑莉攝）

雲林縣、南投縣共同簽署MOU推動草嶺石壁「指定觀光區」。（記者黃淑莉攝）

雲林草嶺石壁有500公頃孟宗竹林縣府打造為森林療癒基地。（記者黃淑莉攝）

雲林草嶺石壁有500公頃孟宗竹林縣府打造為森林療癒基地。（記者黃淑莉攝）

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