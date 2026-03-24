健康城市全球永續研討會 台南倡議跨域治理打造韌性城市

美國柏克萊大學教授Jason Corburn分享「健康融入所有政策」的實踐經驗。（台南市政府提供）

2026年「健康城市全球永續國際研討會」今日於國立成功大學登場，來自國內外健康城市領域專家學者齊聚一堂，聚焦健康治理、永續發展及城市韌性等關鍵議題，展現台南在國際健康城市網絡中的重要角色。

台南副市長趙卿惠致詞表示，面對高齡化社會、氣候變遷及公共衛生挑戰，城市治理必須跳脫單一部門思維，透過跨域整合，將健康納入所有政策核心，打造兼具韌性與永續發展的城市環境。台南近年積極推動健康促進、智慧治理及永續建設，已逐步展現成果，也期盼透過國際交流持續精進。

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研討會邀多位國際知名學者發表專題演講，美國學者Jason Corburn分享「健康融入所有政策」實踐經驗，強調城市在政策規劃階段即應納入健康影響評估，以提升整體治理效能；國內學者則從台灣經驗出發，探討健康城市治理如何邁向跨部門問責與公民參與。

此外亦舉行多場全球永續專題論壇，議題涵蓋高齡社會心理健康、災後復原、健康投資與社區營造等面向，並邀請來自日本、加拿大、澳洲及南非等國專家參與討論，分享不同城市在面對公共衛生與永續挑戰下的實務經驗。會中亦安排健康城市國際交流工作坊，針對亞太健康城市聯盟國際研討會之投稿與獎項申請進行經驗分享，協助各城市提升國際參與度與能見度，強化跨國合作網絡。

衛生局長李翠鳳表示，本次研討會不僅是學術交流平台，更是城市治理經驗的實務對話場域。透過國際間的交流與學習，有助於各城市共同發展更具前瞻性與韌性的健康政策。未來將持續以健康與永續為核心，深化跨局處合作，結合科技應用與社區參與，推動城市治理創新，朝向「健康樂活、宜居永續」的國際城市目標邁進。

2026年「健康城市全球永續國際研討會」於國立成功大學登場。（台南市政府提供）

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