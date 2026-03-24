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    首頁 > 生活

    台南隊東京食品展大賣 訂單上看5.2億拚全球市場

    2026/03/24 16:43 記者洪瑞琴／台南報導
    「台南隊」在東京國際食品展期間，吸引國際買主洽談，訂單可望突破5.2億元。（台南市府提供）

    「台南隊」在東京國際食品展期間，吸引國際買主洽談，訂單可望突破5.2億元。（台南市府提供）

    全球3大食品展之一的東京國際食品展（FOODEX JAPAN）剛落幕，南市府打造「台南館」集結在地業者端出上百項農漁產品和加工食品，買氣熱絡，吸引超過900場國際買主洽談，預估訂單上看5.2億元，成績亮眼。

    台南自疫情後在2023年重返東京食品展後，外銷訂單一年比一年好，也讓越來越多業者願意加入「台南隊」一起打團體戰。市府近年積極帶隊出海，從韓國、新加坡，到歐洲、澳洲，今年更準備前進英國，美國、加拿大市場的銷售也持續成長。

    南市農業局表示，今年最大不同是整合資源，把8家館內業者和11家分散展攤整合成「台南館」，不再各自單打獨鬥，而是用整體品牌打國際市場，讓辨識度和競爭力都更強。另外也推動「雙向貿易閉環（O2O Loop）」模式，一方面透過展會把產品賣出去，另一方面也把國外買主請進來，直接到產地看品質、談合作，從一次性訂單，變成長期穩定出貨。

    市長黃偉哲說，過去農產品滯銷、農民血本無歸的情況已經明顯改善，食品展後陸續出貨與訂單，就是最直接的驗證。接下來4月初將在東京晴空塔舉辦的台灣祭，以台南為主軸，除了賣農產品，也希望帶動觀光。

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