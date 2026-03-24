台中綠美圖AI「漫遊洞」曝光 全台首創48公尺環形LED

綠美圖「漫遊洞」環形LED，提供光境沉浸體驗。（圖由文化局提供）

台中綠美圖開館3個多月、吸引超過30萬人次進館，館內推出「漫遊洞」，結合AI技術，提供讀者在數位光境空間內沉浸體驗，館方強調，「漫遊洞」是全台首創48公尺環形、由600片LED拼接螢幕，為讀者打造視覺場域震撼感。

綠美圖「漫遊洞 Fusion Portal」由AI以圖書館藏資料運算生成，系統輪流播放「四季」、「情緒」、「時間」及「水」等主題軸線，將館方最新出版書籍與美術館藝術品，重新建起關聯，方便讀者在「數位光境」空間沉浸體驗。

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張姓讀者表示，走進「漫遊洞」發現四周環繞著環形螢幕，影像在空間中緩緩流動，書頁、藝術畫作與光影不斷交替展現，耳邊還響起輕柔自然氣息環境音樂，由音樂創作者Nick Tsai蔡偉德老師營造感官體驗。

除了提供讀者抬頭欣賞，「漫遊洞」設置4台互動iPad，民眾輕點螢幕，從1幅畫出發找到相關小說，也有人從1本書延伸跨時代藝術創作，彷彿在知識地圖裡展開探險，越探索越有趣。

台中市文化局長陳佳君說，透過AI語意分析技術，系統串聯圖書館、美術館館藏，將知識關係轉化為流動影像，開放以來，吸引民眾抬頭看「流動畫面，從光影世界感受到知識與藝術聯結。」

讀者享受綠美圖「漫遊洞」光境沉浸體驗。（圖由文化局提供）

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