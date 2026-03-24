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    首頁 > 生活

    跨海送愛心！旅日女僑胞慨捐水箱消防車 北市消防局受惠

    2026/03/24 16:09 記者姚岳宏／台北報導
    旅日女僑胞宋美惠為提升台北市消防救災量能，捐贈價值新台幣750萬元的小型水箱消防車給北市消防局。（記者姚岳宏翻攝）

    旅日女僑胞宋美惠為提升台北市消防救災量能，捐贈價值新台幣750萬元的小型水箱消防車給北市消防局。（記者姚岳宏翻攝）

    長年旅居日本的宋美惠女士心繫台灣，為提升台北市消防救災量能，今日捐贈價值新台幣750萬元的小型水箱消防車給北市消防局，捐贈儀式在松江分隊舉行，由消防局副局長許志敏代表受贈，這輛承載著跨海愛心的消防車將配置於第三救災救護大隊松江分隊，為台北市的公共安全注入強心針。

    宋美惠女士深刻體認消防人員維護市民安全的辛勞，秉持回饋社會的理念促成此次捐贈，這輛造價高達750萬元的小型水箱消防車，配備2000公升的水箱容量及各式先進的搶救裝備器材，其機動性高的特點，能讓消防人員在火災發生第一時間內迅速穿梭城市巷弄抵達現場，執行初期的火災搶救與人命救助任務，並能配合後續支援車輛進行中繼滅火，是第一線執行防災救災不可或缺的重要利器。

    消防局說，宋女士雖長年在日本生活，但對台北市民的居住安全始終抱持著高度關心，將對故鄉的思念化為實際的行善力量，這份跨海送暖的精神令人感佩，消防局對於宋女士熱心協助消防工作的善行表達最誠摯的謝意，並承諾將妥善運用這輛水箱消防車。未來，消防團隊將持續秉持取之於社會、用之於社會的初衷，不斷精進救災救護技術與裝備，致力守護市民安全。

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