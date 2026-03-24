等到了！東方白鸛幼鳥現身 全台首例野外繁殖成功畫面曝光

拍鳥俱樂部成員蘇佳霖經過1個多月觀察記錄，拍攝到東方白鸛幼鳥露出頭及嘴喙。（圖由蘇佳霖老師提供）

一對瀕危珍稀鳥類「東方白鸛」去年底在雲林濁水溪畔1處高壓電塔上築巢，引起國內外關注，有鳥友經過1個多月觀察記錄，前幾天拍攝到幼鳥的頭及嘴喙，確定小鳥平安成長。福爾摩沙野鳥保育協會祕書長黃蜀婷開心說，「終於，我們等到了！」這也是國內被公開東方白鸛鳥巢野外自然繁殖成功首例，讓台灣國際保育地位大大提升為亞洲保育喜事。

東方白鸛在濁水溪雲林二崙、崙背交界1處高50公尺的高壓電塔上巢築，消息曝光後引起國內、國外關切，黃蜀婷今（24）日分享拍鳥俱樂部成員蘇佳霖拍攝幼鳥的探頭的照片，她說，鳥友們在社群看到都超級興奮，還有人說，看到親鳥反芻輕柔細膩，還有試圖用長喙輕撥弄幼鳥的畫面，讓人心都融化了。

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黃蜀婷指出，蘇佳霖從2月8日開始一直在堤防遠處記錄東方白鸛築巢孵蛋，3月8日發現親鳥有反芻餵食動作，因距離遠及角度關係，要看到破蛋的幼鳥不容易，但他還是耐心等待，終於在21日看到1隻幼鳥的頭及嘴喙，當下開心又感動。

「終於，我們等了！」黃蜀婷說，東方白鸛在野外繁殖一直是極其珍貴畫面，看著親鳥辛苦銜枝築巢，輪流孵化，挺過強勁東北季風及冬雨吹打，巢有破損還要修補，終於迎來「世界國寶級」的小生命，牠們對棲地品質要求極高，牠們的出現也被視為當地生態環境優良、自然和諧的指標。

福爾摩沙野鳥保育協會理事長王國衍呼籲，請大家共同監督守護，減少人為干擾，也不要對巢內幼鳥進行人為介入，讓它們自然繁衍，幼鳥能順利離巢。

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