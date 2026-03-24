竹市香山區觀光巴士清明連假開駛 南、北雙路線收編12景點

新竹市府今年新增香山區觀光巴士路線，將在4月3日的清明連假開駛 ，並以南、北雙路線串聯12個香山景點。（記者洪美秀攝）

搭觀光巴士來看新竹市的山與海！新竹市府繼「新竹觀光巴士－舊城巡禮線」啟用後，今年新增「香山巡迴線」觀光巴士，預計4月初清明連假上路。結合海岸自然景觀與在地文化，以香山車站為轉運核心，用南、北雙路線，不用2小時，就可收編飽覽香山12個景點。

市府城銷處表示，今年新增的「香山巡迴線」觀光巴士，以香山車站為中心，方便旅客搭乘大眾運輸無縫轉乘觀光巴士，且觀光巴士都是免費搭乘，將從4月3日到11月29日在假日及國定假日行駛，發車時間是9時至18時，每小時1班車。香山巡迴線以「慢遊海岸」為主軸，分南、北雙路線，北線行經新竹南寮漁港與香山濕地，可體驗海岸風光與潮間帶生態；南線則延伸到那魯灣文化聚落與海山漁港，採循環路線與定點停靠機制，旅客可依自由上下車，體驗沿線景點。

請繼續往下閱讀...

北線包括美山村站、三姓橋車站、新竹區漁會站、港南運河公園站及香山濕地站；南線則行經海山漁港站、南港賞鳥公園站、海之聲站、內湖國小站及佳勝站，市府也與香山在地店家共同參與推廣，並串聯特色美食、文化體驗與在地商圈，邀旅客來香山體驗香山之美。可洽新竹觀光巴士官方網站或追蹤「跟風玩新竹」FB粉絲專頁。

新竹市府今年新增香山區觀光巴士路線，將在4月3日的清明連假開駛 ，並以南、北雙路線串聯12個香山景點。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法