宜蘭員山生態教育館 林保署擬委外管理

宜蘭員山生態教育館，林保署擬委外營運管理。（圖由林保署宜蘭分署提供）

農業部林業及自然保育署宜蘭分署轄下「員山生態教育館」，原為管理森林資源的工作站，隨著產業轉型投入環教推廣，歷經10年營運，今年擬委外管理、租期8年，可結合戶外空間提供地方特色餐飲，帶動新興生態教育旅遊風潮。

宜蘭分署表示，員山生態教育館座落於員山鄉市區內，原是管理森林資源工作站，近年因產業轉型、經濟發展及保育自然環境意識抬頭，肩負起保育及環境教育推動的任務。

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宜蘭分署指出，2009年啟用後，主要提供一般民眾及各級學校，做為森林生態及生物多樣性的教學場所，同時成為前往宜蘭地區遊客，一個知性的參觀景點，進而喚起大眾共同關懷環境資源並實際參與保育行動。

宜蘭分署表示，歷經10年營運，為能提供遊客更好的生態教育環境空間，以及結合休閒遊憩服務機能，擬以委託民間廠商進駐經營管理，標租範圍可作為林業推廣展覽空間、咖啡輕食、農特產品販售林業、生態保育產品、綠保標章產品展售、藝文展演與市集活動等；標租期間自決標日起算8年，營運績效評鑑優良者，可取得1次優先續約權，並以4年為限。

宜蘭員山生態教育館，座落於員山鄉市區內，原是管理森林資源工作站。（圖由林保署宜蘭分署提供）

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