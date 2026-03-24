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    首頁 > 生活

    苗栗學子體壇捷報頻傳 411位績優選手獲表揚獎勵

    2026/03/24 15:13 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣學子近期在各項體育賽事表現亮眼，縣府表揚獎勵411名績優選手。（圖由縣府提供）

    苗栗縣學子近期在各項體育賽事表現亮眼，縣府表揚獎勵411名績優選手。（圖由縣府提供）

    苗栗縣學子近期在各項體育賽事表現亮眼，縣府今（24）日舉辦表揚大會，由縣長鍾東錦頒獎肯定優秀選手、教練及相關人員的努力與付出，共表揚411人，頒發獎勵金71萬6400元。其中，彭允承、陳恩汝2名柔道好手將於8月代表國家前往約旦參加亞洲青少年柔道錦標賽，縣府期許為國爭光。

    縣府教育處表示，苗栗縣中小學聯合運動會共刷新14項大會紀錄，展現基層體育培育成果。竹南國中黃宥勳在鐵餅、鉛球雙破紀錄；莫宥芩於女子400公尺及4×400公尺男女混合接力表現突出；照南國小接力團隊則在男女混合甲組1200公尺大隊接力及4×200公尺接力項目中打破2項大會紀錄。

    在115年上半年度全國菁英排名賽中，縣立苑高彭允承、賴靖熙及目前就讀台灣體大的校友陳恩汝，分別勇奪青少年男子組第四級冠軍、亞軍及青年女子組第四級冠軍。其中，彭允承與陳恩汝將代表台灣出征亞洲青少年柔道錦標賽，力拚佳績。

    此外，在114年全國民俗運動匯演中，後龍國小等27校共榮獲92項特優、66項優等及32項甲等佳績。其中跳繩項目表現尤為突出，獲得14項特優、39項優等及22項甲等。

    教育處長葉芯慧表示，縣府持續推動「苗栗縣優秀運動選手留縣培訓扎根計畫」及優秀運動團隊培訓方案，提供學校與團隊必要資源，並優化整體運動環境，為體育發展奠定穩固基礎。

    鍾東錦指出，優異成績來自選手長期努力與教練、師長的專業指導，縣府未來將持續投入資源，強化基層培訓體系與運動設施建設，並結合企業力量，共同打造更完善的運動環境，陪伴選手逐夢，為苗栗創造更多榮耀。

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