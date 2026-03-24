「台南隊」青創世代首闖英國食品展 虱目魚、芒果搶攻歐洲味蕾

「台南隊」組團進軍英國國際食品飲料展，行銷策略相準歐洲下午茶文化。（記者洪瑞琴攝）

台南農漁產品進軍歐洲市場再下一城，台南市政府把握歐盟開放台灣芒果、番石榴等水果契機，首度號召在地業者組成「台南隊」，將於3月30日至4月1日赴倫敦參加英國國際食品飲料展（IFE），將打造台灣意象搶攻歐洲市場，也是今年唯一以城市名義參展的代表。

市府今（24）日於永華市政中心舉辦展前宣傳會，展出無刺虱目魚、冷凍鮮切水果、果汁、蕎麥海苔及蔬果乾等產品，並抓準歐洲飲食習慣調整行銷策略，例如將虱目魚結合英國常見炸魚料理，或以蕎麥茶、紅柚汁呼應下午茶文化，展現台南風味的多元應用。

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副市長葉澤山指出，市府近年從東京食品展到加拿大、荷蘭及新加坡等市場，逐步累積外銷成果，此行有望再拓新商機。

值得一提的是，此次參展主力多為台南在地青創世代打頭陣，包括鮮饌國際、台南漁產運銷公司、冠南生物科技、台灣黃金蕎麥、綠園牧場，承接傳統農漁業並發展品牌，從產品設計到包裝行銷全面升級。鮮饌總經理洪志民表示，歐盟對台灣農漁產品認識仍有限，IFE正是打開市場的關鍵敲門磚，透過精緻化有助提升產品接受度。

農業局表示，IFE為英國最大、最具影響力的國際食品飲料展之一，匯聚全球食品品牌、買主與通路商，是進軍英國與歐洲市場重要平台，「台南館」展場將以台灣整體意象為主軸設計，融合在地文化與農業特色，呈現台灣多元風貌。

台味虱目魚排搶攻歐洲市場。（記者洪瑞琴攝）

台南首度進軍英國國際食品展，在地青創世代打頭陣。（記者洪瑞琴攝）

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