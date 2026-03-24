台師大境外生比例居冠 企業就博會搶招外籍缺

台師大今舉辦就業博覽會，吸引到打算招聘外籍職缺的企業。（記者楊綿傑攝）

台師大境外學位生佔比例達13.39%，連續2年位居全台國立大學首位，今舉辦就業博覽會時，也吸引到打算招聘外籍職缺的企業，認為能藉此讓本國成員與外國成員擦出創新思考的火花。

台師大今舉辦「2026就業博覽會」，以「遇見伯樂．職引未來」為題，邀集60家企業進校徵才。今年呼應學校境外學生人數與比例雙創新高的發展趨勢，特別強化「境外生友善職缺」，打造具國際視野的人才媒合平台，協助學生銜接全球職場。

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根據教育部資料，自109學年至114學年台師大境外新生實際註冊人數成長幅度為國立大學之冠。115學年度外國學生申請人數更首度突破千人，顯示學校國際化布局成效顯著。

針對高教與職場的鏈結，台師大校長宋曜廷致詞時指出，現代大學已不再只是純粹追求知識的殿堂，更需肩負職業養成的社會責任。他強調，學校必須將學生裝備好，使之能為社會所用，而本次就業博覽會的核心目標，正是協助學生提前了解產業脈動，實質弭平「學用落差」。

台師大學務長林玫君表示，因應校園國際化發展，特別設置「境外生友善企業」標示，吸引超過15家企業釋出外籍人才職缺，協助境外生畢業後順利留台發展。其中更包含台積電等指標性企業，展現台灣產業對國際人才的高度需求。

有開出外籍職缺的台灣松下電器公司，人事經理楊淑慧表示，公司盼透過國際、多元的人才培育及發展，可以刺激本國工作同仁的創意及發想。先前就曾進用馬來西亞的外籍白領幹部，效果不錯。

此外，活動亦有22家企業提供實習機會，讓學生在學期間即能累積實務經驗，提升未來就業競爭力。整體職缺設計兼顧本地與國際學生需求，反映企業對跨文化與跨領域人才的高度重視。

現場豐富的職缺與實習機會，也實際反映在境外生的留台意願上。來自華語系三年級的越南籍外籍生郭佳佳表示，畢業後希望能留在台灣發展，求職時除了看重薪資條件與工作內容的合理性，她也主動前往科技產業攤位了解企業福利，展現跨域探索的企圖心。

另1位來自印度的地理系博士班二年級學生Rojina則鎖定金融與銀行業，並已積極向多家企業遞交履歷。她坦言印度國內就業市場競爭激烈，台灣相對穩定的就業環境與發展機會，是她希望能留台發展的主要動力。

台師大今舉辦就業博覽會，吸引到打算招聘外籍職缺的企業。（記者楊綿傑攝）

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