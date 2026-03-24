蘇巧慧、吳秉叡成功爭取中央全額補助新莊國影二期停車場 黃國昌批「拙劣的政治收割」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧、立委吳秉叡成功爭取中央全額補助新莊國影二期停車場；民眾黨新北市長參選人黃國昌批評此舉「只是一場拙劣的政治收割」。（資料照）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與立委吳秉叡為加速推動國家電影及視聽文化中心二期工程進程，兩人今與行政院長卓榮泰會商後，卓揆承諾，中央依原計畫全力支持國影二期留在新莊，且將全額補助擴充停車場；民眾黨新北市長參選人黃國昌批評此舉「只是一場拙劣的政治收割」，從前行政院長蘇貞昌演到蘇巧慧，新北不需要「兩次都跳票」的政治秀，他說，真正專業的治理，是把土地還給新北、把建設落實執行，喊話「讓我為你做到最好」。

黃國昌今在臉書發文，他說，兩週前，他提出將國影二期的土地收回、由新北市府自行規劃為「平價藝文空間與親子公園」的具體政見，今天，蘇巧慧與吳秉叡大動作宣布卓榮泰已承諾「全額補助」國影二期，連停車場也要一併包辦。

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他說，2020年，時任閣揆的蘇貞昌承諾由中央全額負擔國影二期，並宣稱2022年動工。結果呢？到2026年的今天，現址依舊荒廢，連一塊磚都沒蓋過。當初信誓旦旦的承諾持續跳票4年，如今眼看選風向不對、民意反彈，蘇巧慧才趕緊跳出來「再次爭取成功」。這種「把跳票當政績、把延宕當爭取」的邏輯，簡直是把新莊人當傻瓜。蘇貞昌、蘇巧慧有沒有說過1句道歉？

黃國昌指出，多年來在地方奔走無門的建設，只要蘇巧慧一開會就能「迎刃而解」，這種「朝中有人好辦事」的特權模式，說明了民進黨眼中的資源分配，看的不是需求緩急，而是黨派顏色與選舉紅利。若非為了新北市長選戰，這份「爭取成果」是否還會繼續躺在卓榮泰的抽屜裡？

他還說，國影二期的核心需求是專業的影音典藏，但在人口稠密、寸土寸金的新莊副都心塞入龐大的「片庫」，蘇巧慧顯然缺乏更長遠的文化規劃想像。如今倉促拋出「停車場加片庫」的組合包，說穿了只是為了選票的補救措施，而非真正的藝文遠見。

新莊在地的民進黨議員翁震州表示，國影中心一、二期都留在新莊，才有聚落效果，現在中央願意補助，不但減少地方負擔，也能幫新莊市民留住大建設，把國影二期留在新莊，且擴建停車場，是地方共同的期待，但這段時間，為了停車場經費和館藏空間的議題，中央與地方一直有不同意見，經費的增加也是因為停車場的擴建才增加，民眾黨顯然在狀況外，在蘇巧慧與吳秉叡的爭取下，中央願意負擔停車場擴建經費，讓新莊市民有最好的文化建設和停車空間。

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