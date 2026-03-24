校園性騷擾5年來倍增 教育部強化教師處理專業能力

強化處理相關議題之專業能力，教育部今起辦理「校園性別事件行為人防治教育專業人員培訓」。（圖由教育部提供）

校園性別事件持續升溫，教育部最新統計顯示，2024年校園性騷擾調查屬實被害人數達4577人，遠高於性侵害303人與性霸凌163人，顯示性騷擾已成校園最主要性別事件類型。再分析近5年趨勢，性騷擾被害人數自2020年2257人增加至2024年4577人，成長逾1倍；性霸凌亦由76人增至163人，呈倍數成長；性侵害則由233人增至303人。

為提升第一線教師處理相關議題的專業能力，教育部今（24）日至26日委請國立大湖農工辦理「校園性別事件行為人防治教育專業人員培訓」，強化行為人防治教育與教師專業支持，共有70位教師參與，透過系統性課程培育專業師資，建構校園性別事件防治支持網絡。

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教育部國教署組長詹雅惠說明，課程內容涵蓋性別平等相關法律與倫理、校園性別事件中的歧視與權力關係、性別事件類型與特性分析，以及防治教育課程設計與教學成效評估等，並納入案例研討與數位性別暴力防治議題，協助教師從實務面理解校園性別事件的複雜性，亦邀請長期深耕性別平等教育的專家學者授課，提供具體且可操作的教學與輔導方法。

此外，配合12年國教課綱及性平三法修正，詹雅惠表示，國教署已編修並持續更新「高級中等以下學校校園性侵害性騷擾或性霸凌行為人防治教育課程教師手冊」，作為教師推動相關課程的重要依據，並將發展數位教學資源，協助學生理解性別刻板印象與權力關係，培養尊重他人及健康互動的能力。

詹雅惠表示，性別平等教育不僅在於知識傳授，更在於價值的內化與行為的改變，將持續提供學校與教師必要的專業支持與資源，讓學生在安全友善的環境中成長，深化性別平等意識，從源頭預防校園性別事件發生，營造尊重多元的校園文化。

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