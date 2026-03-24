赴埃及旅遊必帶「1文具」？ 過來人揭密神用途：比小費好用

有網友日前發文透露，看到很多人會建議去埃及遊玩，務必記得攜帶足夠的「原子筆」，讓他感到相當納悶，貼文事後也引發眾人熱議。埃及示意圖。（路透資料照）

位於東非的千年古國埃及，近年吸引許多台灣旅客到訪，社群媒體也時常能看到各種在地情報與旅遊心得。一名網友日前表示，他看到很多人會建議去埃及遊玩的人，務必記得攜帶足夠的「原子筆」，讓他對此感到相當好奇，貼文一出，迅速引發熱烈討論，還釣出不少過來人揭密這個文具的在當地的「神用途」。

據悉，該名網友21日在社群平台Threads發文，詢問為何許多人去埃及旅遊時，出國行李清單都會特別註明「攜帶原子筆」，而且數量都會準備30支以上？原PO直言，他真的對這個問題感到非常好奇，「有人知道為什麼去埃及一定要帶原子筆的原因嗎？」

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許多曾赴埃及旅遊的網友留言解惑，透露原子筆在埃及可以當作「另類小費」使用，因為當地物價飛漲，導致購買文具成為很昂貴的消費，並補充無論是孩童或服務人員收到原子筆，都會感到非常開心。甚至有部分網友分享，曾親身遇過被村莊孩童、速食店店員主動索取筆，以及上廁所給筆就直接免付費的情況，顯示相關需求確實存在。

另有人提到，「按壓式」且「書寫滑順」的筆，特別受歡迎當地人歡迎，自己還因為送出這種筆，而跟老闆殺價成功。也有其他網友討論這種特別文化形成原因，一派人認為，當地文具品質不佳且取得不易，因此外國遊客的筆成為新奇又實用的小禮物；也有一派人指出，由於部分亞洲國家旅客較不習慣給小費，讓當地人習慣收筆作為替代品。

也有不少過來人提醒，在埃及觀光區或城市地帶，用現金當小費的文化並未完全被取代，事前準備的筆甚至一支都沒送出去，「2月去了18天，一支也沒給出去」、「當初帶了一盒去最後原封不動的帶回來，同團的幾乎也都是這樣」、「我出發前特地買了一桶按壓原子筆和糖果去發，他們拿得很開心，但說真的，埃及人最愛的還是美金啦」。

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