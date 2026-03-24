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    首頁 > 生活

    台9甲線公路景觀及生態棲地 獲美國謬思設計大獎景觀設計金獎

    2026/03/24 14:24 記者吳亮儀／台北報導
    「台9甲線公路景觀及生態棲地營造」獲「2026 美國MUSE DESIGN AWARDS」景觀設計金獎。（公路局提供）

    「台9甲線公路景觀及生態棲地營造」獲「2026 美國MUSE DESIGN AWARDS」景觀設計金獎。（公路局提供）

    交通部公路局於今年度參加美國謬思設計大獎評比競賽，以「綠映源鄉-台9甲線公路景觀及生態棲地營造」，獲「2026景觀設計-景觀基礎設施類-金獎」。

    美國謬思設計大獎（Muse Design Awards）是國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事，以發掘全球設計謬思為宗旨，是全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一。

    公路局表示，這次參賽路段「台9甲線8.2k~17k」位處新北市，是聯絡烏來、新店的唯一交通命脈，在2015年風災重創後，養護單位從孤島的傷痛中喚醒了國土保安與土石流防治意識，開始致力於人類發展與環境永續的平衡。

    公路局表示，主要改善方向以提升道路韌性，強化國土保全，營造友善行人空間，建置災後療癒蒔光綠廊等面向，由點擴展至線的串聯，全面提升行人空間質感與行車安全，另外也整合生物多樣性研究所與路殺社等各機關橫向聯繫的合作，設置生物通道與友善爬坡道的同時，不忘稀有植物的救援與復育。

    「台9甲線公路景觀及生態棲地營造」獲「2026 美國MUSE DESIGN AWARDS」景觀設計金獎。（公路局提供）

    「台9甲線公路景觀及生態棲地營造」獲「2026 美國MUSE DESIGN AWARDS」景觀設計金獎。（公路局提供）

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