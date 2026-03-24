挑戰新高人潮流動轉播！白沙屯媽祖網路電視台再斥資約兩百萬添購設備。（駱調彬提供）

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖婆南下雲林北往朝天宮徒步進香為國家重要民俗，近年來吸引大量信眾報名，去年直接突破30萬人報名，今年累積也超過35萬人報名隨香。自發性組織白沙屯媽祖網路電視台也嚴陣以待，創辦人駱調彬今年再投入近200萬元添購最頂尖的導播與攝影設備，並將導入6機同步直播，將進香過程全紀錄。

回顧過往，白沙屯媽祖網路電視台的設備演進史，幾乎就是一部行動直播的技術發展史。從早年克難的轉播環境開始，駱調彬便堅持「要做就做到最好」，歷年來投入的硬體資金早已難以計數。2019年時，為了克服進香途中收訊不穩與畫質模糊的痛點，便曾大舉汰換轉播器材；而到了2025年，線上同步觀看人數已攀升至9萬8千人的歷史新高。

請繼續往下閱讀...

駱調彬強調，這些年來持續的重金投入與技術精進，雖然是一件極其艱辛的「苦差事」，但唯有挑戰高難度，才能寫下屬於白沙屯媽祖文化的歷史紀錄。他深信，投入設備不只是為了克服更大的挑戰，更是為了履行對媽祖的承諾，讓無法到場的朋友能跨越距離感染媽祖慈悲的精神。

駱調彬表示，身為白沙屯在地人，他認為發揚與維護媽祖信仰為不能推卸的責任，也感謝參與協助任務執行的全部義工，在龐大人潮中負責大型轉播，無怨無悔的付出讓人感動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法