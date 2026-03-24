「高鐵假期」南國國際生活節 買車票+120元遊屏東

台灣高鐵推出高鐵假期「南國國際生活節．屏東恆春1日豐富行」。（台灣高鐵公司提供）

「2026南國國際生活節」於4月10日到12日，以及4月17日到19日連續2個週末，在屏東恆春北門廣場舉行。台灣高鐵公司今天（24日）宣布，與屏東縣政府推出高鐵假期「南國國際生活節．屏東恆春1日豐富行」專案，內容包含高鐵來回車票、行程導覽、餐食及屏東限定好禮等。

高鐵公司說明，台北出發至高雄每人只要3100元，相當於買高鐵來回車票再加120元，就能輕鬆到屏東，感受看海美術館的愜意、欣賞南國生活節精采的表演活動、恆春百年古城的歷史巡禮，品嚐在地餐食。

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高鐵假期「南國國際生活節．屏東恆春1日豐富行」，指定日期4月11、12日及18、19日出發，限量4梯次，台北出發每人3100元；產品內容除高鐵來回車票，也將安排造訪南國生活節活動現場，並前往全新改建完成的出火地質公園，體驗恆春半島獨有的自然景觀與走訪台灣首座聲音博物館「恆春民謠館」傾聽在地故事。

針對單純想徜徉於國境之南的旅客，高鐵假期也有多樣屏東一日遊、二日遊等的屏東行程，例如「阿塱壹微型古道．藍皮解憂號．追秘境海景1日豐富行」，漫步在阿塱壹古道前段與海岸秘境裝置藝術一起合影，並搭乘台鐵骨董級復古列車藍皮解憂號，欣賞南迴沿線迷人的海岸風光，台北出發每人最低3609元起；而喜愛海洋生態的旅客，也可選擇「墾丁夜宿國立海洋生物博物館2日精緻遊」，夜宿海生館並參與大洋池餵食秀、潮間帶觀察與海洋生態課程等豐富活動，台北出發每人也只要5272元起。

喜歡自行安排行程的旅客，也可選擇高鐵假期的「搭高鐵．送住宿」專案，以台北出發入住屏東緩慢大鵬灣為例，來回車票加住宿一晚，每人2980元起，相當於買高鐵就送住宿。

高鐵假期「南國國際生活節．屏東恆春1日豐富行」帶旅客至出火地質公園。（台灣高鐵公司提供）

高鐵假期「南國國際生活節．屏東恆春1日豐富行」帶旅客到恆春民謠館。（台灣高鐵公司提供）

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