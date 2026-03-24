台灣極西點納入「微笑南灣」計畫 打造七股國聖燈塔新亮點

台灣極西新亮點旗艦計畫在七股區召開地方說明會，並前往國聖燈塔實地勘查。（記者劉婉君攝）

台灣極西點七股國聖燈塔通過納入行政院「微笑南灣」計畫，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處啟動「台灣極西新亮點旗艦計畫」，目前已進入期中規劃報告階段，今（24）日在七股區公所召開地方說明會，收集地方意見。

立委郭國文今天邀請交通部觀光署、雲嘉南濱海國家風景區管理處、台南市政府等單位舉辦說明會，多位當地里長、地方人士與會。交通部觀光署副署長黃勢芳表示，行政院於去年11月核定「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣IN台灣計畫」，預計投入百億完成全台10大亮點計畫，重點將放在旅遊設施改善與整體品質提升，期盼吸引更多國際旅客來台，也讓國人更親近自然與人文地景。

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規劃單位簡報時指出，台灣極西點新亮點營造，計畫興建1座遊客借問中心，涵蓋停車空間、四大展館、極西郵便所及水上木棧道等，結合地方特色與景觀。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能說，國聖港燈塔周邊生態資源非常豐富，有獨特的沙丘地景、潟湖、濕地等特色，新亮點計畫14公頃用地已經取得，目前預算仍在審議中，預計6至7月完成規劃案期末報告，該案包括北門、七股鹽業文化、將軍馬沙溝等案，總經費共計13億元，屬4年計畫，待預算通過、規劃完成，實際工期預計3年完成。

郭國文表示，希望相關單位在期末規劃前，融入在地人的心聲，讓七股觀光發展與地方共榮，並串聯周邊的七股鹽山、黑面琵鷺保護區、氣象塔等景點，而相關計畫推動需要立法院通過總預算才行，喊話藍白盡快審查預算。

台灣極西點七股國聖燈塔，納入行政院「微笑南灣」計畫，將打造新亮點。（記者劉婉君攝）

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