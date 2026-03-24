實驗教育爆不當管教 未達進度禁上課、延後用餐 教員遭罰6萬

南市某家私立實驗教育機構爆李姓教員不當管教，教育局與社會局已介入裁處。（記者洪瑞琴攝）

台南市某家私立實驗教育機構傳出不當管教事件，李姓教職人員因學生研究報告未完成或進度不符要求，竟以「禁止上英文、體育課」，甚至「延後午餐」作為處罰手段。經檢舉後查證屬實，社會局已於今年2月開罰6萬元，教育局也將該機構列為重點稽查對象。

據了解，該機構屬自學型態的實驗教育團體，李姓教員並非公家甄試合格教師，受影響學童為國小1至3年級，期間皆由她擔任導師。原本家長並不知情，直到機構內其他教職人員離職後，因不認同其管教方式向教育局檢舉，事件才曝光，家長進一步詢問後，女童才說出長期遭遇的不當對待。

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教育局指出，本案發生於去（2025）年4月，接獲通報後已依程序啟動校安與社政通報，並召開校事會議調查，確認確有不當管教情形。社會局則依《兒童及少年福利與權益保障法》審認，裁罰李女6萬元在案。

教育局說明，實驗教育雖非一般學校體制，但學生仍具正式學籍。參與個人或團體實驗教育的學生，經申請學籍分別設於原學區學校或主管機關指定學校，該案學生即掛名於市立國小學籍，但實際在該機構上課。

教育局強調，由於該名人員非正式教師，無法適用教師懲處考核機制，因此加強機構監督，已列為今年度重點稽查對象，並要求強化巡堂、觀課與內部督導制度，確保教學過程符合規範，保障學生受教權與身心安全。

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