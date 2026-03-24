超人走了、「恐龍」來了 陳其邁：連假來高雄歡度驚喜兒童節

高雄市政府市政會議今天主題是「恐龍」。（高市府提供）

衛武營「恐龍酷樂園」4月3日至4月6日震撼登場。高雄市長陳其邁今公開邀請全台親子，連假齊聚高雄歡度驚喜兒童節。

高市教育局今在市政會議報告「2026高雄兒童節」規劃 ，提及兒童節連假將於請教育局衛武營國家藝術文化中心舉辦「恐龍酷樂園」系列活動。最大亮點為日本知名擬真恐龍團隊DINO-A-LIVE首度來台演出，結合恐龍舞台秀、互動體驗與科普教育，打造沉浸式恐龍主題活動。

請繼續往下閱讀...

為了能讓更多高雄市民感受到恐龍魅力，教育局計畫於4月1日、2日安排快閃宣傳與民眾互動，邀請孩子來與恐龍面對面，替辛苦排練的恐龍探班。

陳其邁除公開邀請全台親子來高雄歡度驚喜兒童節，也關注活動內容，並責請教育局掌握天候狀況，落實活動現場人潮引導及周邊交通疏運。

衛武營「恐龍酷樂園」4月3日至4月6日震撼登場。（高市府提供）

衛武營「恐龍酷樂園」4月3日至4月6日震撼登場。（高市府提供）

衛武營「恐龍酷樂園」4月3日至4月6日震撼登場。（高市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法