淡江大橋通車前搶先登橋 4/25健走分2階段線上報名

淡江大橋預計於今年5月12日通車。（記者羅國嘉攝）

淡江大橋預計於今年5月12日通車，新北市府將於4月25日在淡水漁人碼頭舉辦「好朋友來瞧橋—淡江大橋健行活動」，邀市民親身走上全長920公尺的主橋，近距離欣賞淡水河口景觀。活動預計吸引5000人，完走者可獲紀念品並參加摸彩。報名分2階段，3月30日優先開放淡水、八里居民（2000名額）、4月2日開放全國民眾（3000名額），可至「全統運動報名網」報名。

民政局指出，淡江大橋為北台灣重大交通建設，主橋長920公尺、路網全長6019公尺，完工後將串聯八里與淡水兩地，大幅縮短約25分鐘車程，有效紓解區域交通壓力。為讓市民搶先體驗這座由札哈·哈蒂國際大師設計的世界級地標，市府於通車前舉辦健走活動，當日上午7點起開放網路報名成功的民眾現場報到，8點30分由漁人碼頭廣場的表演揭開序幕，並於9點30分起步。

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民政局說明，健行路線全程約2.5公里，民眾將由漁人碼頭出發登上主橋，在折返點處以360度全視角俯瞰淡水河口與八里海岸線，近距離感受海天一色的壯麗景致，共同見證新北建設的重要里程碑。

民政局表示，此次活動將分2階段進行線上報名，第1階段於3月30日上午10點，優先開放淡水與八里地區2000位在地民眾報名；第2階段則於4月2日上午10點，開放全國3000位一般民眾報名，詳細活動資訊以及報名可上「全統運動報名網」查詢。

民政局說，當日走完全程的民眾，除了可獲得刻印有大橋美景的精美紀念幣禮盒、融入大橋與輕軌意象的文青風帆布袋，以及與看見．齊柏林基金會合作授權之明信片外，還可獲得在地企業淡水一信提供專屬設計杯墊，以及參與摸彩活動。

限量完走好禮淡江大橋專屬紀念幣禮盒。（圖由民政局提供）

限量完走好禮齊柏林基金會 授權製作紀念明信片。（圖由民政局提供）

限量完走好禮文青風帆布收納袋。（圖由民政局提供）

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