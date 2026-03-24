小塑膠袋漲價一上架就搶光 民眾「這動作」讓業者都按讚

彰化縣議員賴清美帶著兒子曾煥燁走訪五金行，發現架上的小塑膠袋都被搶購一空。（賴清美提供）

中東戰火延燒，連帶塑膠等原物料看漲，連小塑膠袋都漲了5到10元，彰化縣議員賴清美發現，攤商最愛用的小塑膠袋都賣到缺貨。不過餐飲業者陳慧玲表示，民眾只要自備鍋子、環保袋來買，餐點通通加量，環保又雙贏。

賴清美說，民間店面或是攤位，最常用的就是1斤、2斤的小塑膠袋，五金行幾乎架上都是空空如也，老闆也說要等到補貨，才知道何時才能再開賣。現場只剩下，比較大尺寸的塑膠袋，每包塑膠袋的零售價約漲了10元。

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賴清美的兒子曾煥燁，自從宣布參選縣議員後，天天母子檔都一起跑攤，曾煥燁說，這波塑膠袋不只漲價，消費者在預期心理下，塑膠袋一上架就被買光光了。

不過，鹿港餐飲業者陳慧玲表示，以批發價來說，這波塑膠袋的漲價，每包漲了5元，每袋成本大約增加0.12元，還在可以接受的範圍。因此，也鼓勵客戶可以自備環保袋、保冰袋、保鮮盒或是鍋子來外帶取貨，只要自備餐盒與袋子，都會加量提供，感謝一起愛地球做環保。

鹿港鎮大型蔬果專賣店，有些業者已從今年起比照連鎖超商不再免費提供大型塑膠袋，採取加價買塑膠袋的作法，有民眾認為，這是推行減量使用塑膠袋的最好機會，才不會上個菜市場就要拿個1、20個塑膠袋回家。

小塑膠袋太搶手，連彰化縣議員賴清美都只能買到大型塑膠袋。（賴清美提供）

中東戰火延燒，塑膠原料受到影響，連塑膠袋都漲了，還賣到缺貨。（賴清美提供）

中東戰火延燒，塑膠原料受到影響，連塑膠袋都漲了，還賣到缺貨。（賴清美提供）

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