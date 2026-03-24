為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    林保署超美台灣原生苗木 3/28松山文創園區限量送

    2026/03/24 13:32 記者楊媛婷／台北報導
    金平氏冬青。（圖由林業保育署提供）

    金平氏冬青。（圖由林業保育署提供）

    3月是植樹月，在台北想領台灣原生樹苗的民眾，可別錯過農業部林業保育署28日在台北松山文創園區舉辦的贈苗活動，只要帶3張今年1到3月的發票，就可兌領1株苗木，現場樹苗將有金平氏冬青、翡翠濱柃木（凹葉柃木）、燈稱花等3樹種總計1500株。

    林保署將於28日在台北松山文創園區椰林大道舉行今年度植樹月的贈苗活動，林業保育署表示，現場將有總計1500株的金平氏冬青、翡翠濱柃木（凹葉柃木）、燈稱花等3樹種提供民眾領取，預計自當天中午12時30分發送號碼牌，下午1時開始領取，要領取的民眾必須自備環保袋，並且必須用3張今年1到3月的發票兌換，每人限領1株，贈苗活動自當天下午4時結束，活動募得的發票將捐給創世基金會。

    林保署表示，當天還會有「種植小學堂」服務攤位，現場職人將解說栽植，推廣原生植物景觀特色與生態價值，民眾等候領苗途中，也將舉行有獎徵答活動，將有機會獲得台灣原生樹種系列小禮物，松山文創展區的台灣設計館03展間還有林業百年展，民眾領苗後可看展，直接體驗林業在台灣的百年軌跡。

    翡翠濱柃木（凹葉柃木）。（圖由財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會提供）

    翡翠濱柃木（凹葉柃木）。（圖由財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會提供）

    燈稱花。（圖由林業保育署提供）

    燈稱花。（圖由林業保育署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播