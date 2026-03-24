林保署超美台灣原生苗木 3/28松山文創園區限量送

金平氏冬青。（圖由林業保育署提供）

3月是植樹月，在台北想領台灣原生樹苗的民眾，可別錯過農業部林業保育署28日在台北松山文創園區舉辦的贈苗活動，只要帶3張今年1到3月的發票，就可兌領1株苗木，現場樹苗將有金平氏冬青、翡翠濱柃木（凹葉柃木）、燈稱花等3樹種總計1500株。

林保署將於28日在台北松山文創園區椰林大道舉行今年度植樹月的贈苗活動，林業保育署表示，現場將有總計1500株的金平氏冬青、翡翠濱柃木（凹葉柃木）、燈稱花等3樹種提供民眾領取，預計自當天中午12時30分發送號碼牌，下午1時開始領取，要領取的民眾必須自備環保袋，並且必須用3張今年1到3月的發票兌換，每人限領1株，贈苗活動自當天下午4時結束，活動募得的發票將捐給創世基金會。

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林保署表示，當天還會有「種植小學堂」服務攤位，現場職人將解說栽植，推廣原生植物景觀特色與生態價值，民眾等候領苗途中，也將舉行有獎徵答活動，將有機會獲得台灣原生樹種系列小禮物，松山文創展區的台灣設計館03展間還有林業百年展，民眾領苗後可看展，直接體驗林業在台灣的百年軌跡。

翡翠濱柃木（凹葉柃木）。（圖由財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會提供）

燈稱花。（圖由林業保育署提供）

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