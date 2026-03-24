南投縣老人免健保費4月上路 逾10萬人1年省近萬

南投縣政府24日舉行老人健保自付額補助啟動儀式。（記者張協昇攝）

南投縣已邁入超高齡社會，為照顧長者，縣府今（24日）召開記者會，宣布4月1日起正式實施「老人全民健康保險保險費自付額補助計畫」，將有逾10萬名年滿65歲以上長者（原住民55歲以上）受惠，每位長者每年可減少近萬元醫療負擔，提升生活品質。

縣政府指出，南投縣人口約46.7萬人，其中65歲以上長者達10.7萬人，占比高達2.84%，惟現行中央及地方補助長者，多以低收入、身心障礙者或弱勢族群為主，許多一般長者受限申請門檻未能受惠，縣府在去年達成零負債目標、財源較為充裕下，編列預算執行此項老人全民健康保險保險費自付額補助計畫，並採取「無設籍年限限制、免申請、不排富」三大補助原則，讓符合資格的長者自動納入補助，減輕醫療負擔。

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縣府強調，為確保計畫順利推動並達到預期成效，縣府已與健保署、各鄉（鎮、市）公所緊密合作，將共同完成資料比對、補助撥付及長者資訊溝通等工作。

副縣長王瑞德表示，隨著人口結構快速邁入高齡社會，長者在醫療照護支出上承受的壓力逐年增加，尤南投縣地理環境特殊，幅員遼闊，醫療資源分布不均，長者面臨就醫成本壓力更高。透過此計畫可減輕慢性病患者或需長期治療長者的經濟負擔，提升就醫意願與疾病控制效果，實施後將定期檢討與追蹤，必要時將調整政策內容，確保補助制度能長期運作、發揮效益。

南投縣政府24日召開記者會宣布老人健保自付額補助4月上路，現場邀請社老人進行律動表演。（記者張協昇攝）

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