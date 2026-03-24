台灣燈會太保國中「馬盯尼」爆紅 師生獲頒3萬元獎學金

立委蔡易餘（右一）團隊媒合嘉威聯合會計師事務所鼓勵學生。（記者林宜樟攝）

2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，由太保國中師生以視覺錯覺創作的互動花燈〈扭頭馬面－馬盯尼〉在網路社群爆紅，吸引民眾排隊拍攝，為肯定師生在藝術創作上的表現，立委蔡易餘團隊媒合嘉威聯合會計師事務所，今天捐贈3萬元藝術獎金表揚師生團隊。

太保國中教師羅源祥帶領學生邱鉦欽、呂育駖、林亞歆、林語綺、林同慶共同創作〈扭頭馬面－馬盯尼〉，作品運用視覺錯覺原理，讓觀賞者產生「馬一直盯著你」的趣味效果，在燈會期間引發網友討論並於社群平台廣泛分享，成為人氣亮點之一。

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蔡易餘說，「馬盯尼」利用視覺錯覺讓民眾感覺花燈從頭到尾都在看著自己，不少網友特地到燈會現場錄影驗證效果，在社群平台上形成話題，作品以相對簡單的材料與成本，創造出高度討論與觀光效益，是台灣燈會最具創意與話題性的作品之一，展現師生創意與巧思。

嘉威聯合會計師事務所代表張原瑄說，事務所今年適逢成立40週年，看到太保國中師生為作品投入大量心力，為地方與燈會帶來正面影響，決定捐贈3萬元藝術獎學金鼓勵創作，希望透過實質支持，肯定師生的努力，也鼓勵年輕世代持續投入藝術與文化創意發展。

太保國中校長徐文成表示，「馬盯尼」在社群平台Threads上爆紅，吸引許多年輕人分享與討論，雖然未獲燈會競賽評審獎項，但學生與老師在課餘時間花費約1個月完成作品，過程中展現高度投入與創意，成功讓更多人看見學生的創作能力，為學校與地方帶來關注。

媒合藝術獎的蔡易餘服務團隊主任呂慧瑜表示，當初到燈會現場看到作品受到歡迎，卻較少人知道出自太保國中師生之手，特別拍攝影片介紹創作師生創作爆紅，經家長會長呂襄瑜提議協助媒合嘉威聯合會計師事務所提供獎學金，希望透過鼓勵讓學生持續發揮創意、創作更多優秀作品。

嘉威聯合會計師事務所代表張原瑄（後左一）捐贈3萬元藝術獎學金給創作〈扭頭馬面－馬盯尼〉的師生團隊。（記者林宜樟攝）

在台灣燈會爆紅的〈扭頭馬面－馬盯尼〉。（記者林宜樟攝）

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