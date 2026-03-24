永續AI智慧品質管理應用班將開課 即起報名轉型「綠領人才」

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署開辦ESG人才課程，盼能為企業培訓「綠領人才」。（圖由桃竹苗分署提供）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署委託桃園市元智大學辦理「ESG永續與綠能科技人才發展基地」，針對產業急需的技術人才，規劃4月13日起開辦「永續AI智慧品質管理應用班」等課程，希望協助勞工從傳統藍領轉型為「綠領人才」。

桃竹苗分署長賴家仁說，在全球氣候變遷壓力升高、政府推動「2050淨零轉型」政策帶動下，企業對「綠領人才」需求持續增加，加上人工智慧技術廣泛應用於節能減碳與生產製程優化，分署為協助勞工掌握就業契機，委託元智大學辦理「ESG永續與綠能科技人才發展基地」，開設職前與在職訓練課程，已邁入第3年，共培訓近300名綠領人才投入產業，平均薪資超過3萬7000元。

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首度開課的「永續AI智慧品質管理應用班」，課程包括產品品質與安全管理實務、品管自動化管理設計與實作、品管作業風險量化模式、智慧品管與關係管理、溫室氣體盤查與管理等，期能培育企業急需的兼具淨零與數位能力人才。

賴家仁說明，「永續AI智慧品質管理應用班」學員結訓後，可一次取得溫室氣體盤查、產品碳足跡、碳中和等3張內部查證人員合格證書，也有機會考取傳統產業看重的「品質技術師（CQT）」證照；參加課程的民眾若符合15歲到29歲本國籍失（待）業青年資格，訓練期間每月最高可領取8000元學習獎勵金，相關資訊可洽詢「台灣就業通」網站或元智大學終身教育部「ESG永續與綠能科技人才發展基地」網站。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署開辦ESG人才課程，盼能為企業培訓「綠領人才」。（圖由桃竹苗分署提供）

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