跨國專家拜會台南 推動健康城市成果獲肯定

市長黃偉哲接見5國學者專家，雙方交流健康城市及治理理念。（台南市政府提供）

台灣健康城市聯盟偕同來自美、日、澳洲、香港及成功大學等14位國內外專家學者拜會台南市長黃偉哲，針對健康城市治理、永續發展及公共衛生政策進行交流。黃偉哲表示，台南以「健康融入所有政策」為核心，2005年即加入西太平洋健康城市聯盟，為全國首例，並率先依循聯合國永續發展目標建立施政指標。

台灣健康城市聯盟副理事長洪德仁率美國柏克萊大學全球健康城市中心主任傑森．柯本、澳洲格里菲斯大學教授馬克．艾弗里及甘采如、日本筑波大學教授蘭迪普．拉克瓦爾及副教授永田真一、香港理工大學副教授孫羿、成大學者拜會市府。黃偉哲分享台南推動健康城市逾20年的成果獲肯定。

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黃偉哲表示，台南從都市規劃、醫療服務到社會支持全面納入健康思維，打造跨局處治理模式。

黃偉哲分享，台南推動行動醫療服務，每年服務約3萬人並導入AI輔助篩檢；心理健康服務更深入社區「一里一窗口」強化在地支持。成立登革熱防治中心，結合智慧監測與AI分析，成功將2025年本土病例控制在3例。此外，台南首創「台南共照雲」智慧健康照護平台，提升醫療整合效率；透過「亮麗晴空懸浮微粒削減管制計畫」，藍天日數（AQI＜101）已連續3年突破9成。交通與高齡友善的「小黃公車」路線已達52條，今年將增至62條，有效改善偏鄉及長者就醫交通需求。

衛生局長李翠鳳強調，政策成果最終回歸市民感受，根據統計數據顯示，台南市民平均餘命自2010年至2024年增加1.65歲，增幅居6都第2；2025年《遠見雜誌》醫療衛生施政滿意度達80.3%，6都第2高，顯示市政推動已獲市民高度認同。

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