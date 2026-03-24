歡慶喜憨兒庇護工場喬遷新莊 系列商品限量滿千折百元

新北市勞工局與喜憨兒社會福利基金會舉辦「新北市喜憨兒庇護工場」喬遷新莊活動，勞工局長陳瑞嘉（左4）與庇護工場、貴賓合影。（記者黃政嘉攝）

喜憨兒社會福利基金會2004年在新北中和立案，成立基金會首家「新北市喜憨兒庇護工場」，後因地主都更、租約到期，工場去年搬遷至新莊頭前路，經過裝潢整建，現已穩定營運，新北市勞工局攜手基金會舉辦喬遷活動，勞工局長陳瑞嘉今與庇護員工共同包裝產品禮盒，展現憨兒好手藝，為歡慶喬遷，民眾至4月6日於指定通路購買喜憨兒系列商品，享限量滿千元現折百元優惠。

「喜憨兒庇護工場做的食品保證健康！」陳瑞嘉表示，喜憨兒庇護工場長期投入西點餅乾烘焙產業，讓庇護員工透過專業訓練與實際工作機會，培養一技之長並提升自信，喜憨兒社會福利基金會目前在新北轄內共有4個庇護工場，提供身障者眾多工作機會，包含這4家，新北市府目前共輔導23家庇護工場，量能接近全國的4分之1，市長侯友宜也全力支持，透過公部門協助，讓身障者在庇護工場發光發熱，祝福庇護工場能「業績頭前」。

請繼續往下閱讀...

喜憨兒社會福利基金會副執行長楊琇雁表示，基金會已成立30週年，努力協助身障者穩定就業、融入社會，此次庇護工場從中和搬遷至新莊，整頓機具是一項大工程，為讓大家上下班路程平安，更由就服員多次帶領庇護員工搭乘捷運，教導乘車禮儀、熟悉通勤新路線，未來工場將持續推出多樣化商品，讓大眾品嚐美味的同時，也支持庇護就業。

新北市議員戴湘儀表示，幫助1個弱勢孩子，其實就是幫助1個家庭的產生，讓社會更穩定，各界也能給這些孩子更多鼓勵，相信庇護工場到新莊，也能創下奇蹟。

勞工局指出，為歡慶工場喬遷新址，即日起至4月6日止，民眾凡於蝦皮購物「新北市庇護工場網路商城」購買喜憨兒系列商品，消費滿千元即享現折百元優惠，數量有限。

「新北市喜憨兒庇護工場」為歡慶喬遷，即日起至4月6日止，民眾於「新北市庇護工場網路商城」購買喜憨兒系列商品，消費滿千元即享限量現折百元優惠。（記者黃政嘉攝）

「新北市喜憨兒庇護工場」製作餅乾烘焙的作業環境。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法