台中連鎖寵物店傳虐狗 打烊竟將狗狗關在收納箱狂哀號

台中大里國光路一家連鎖寵物店，打烊後將狗狗裝在收納箱內，遭質疑根本虐待動物。（江和樹提供）

台中大里國光路一家連鎖寵物店，遭民眾在網路社群爆料，關店打烊後竟將狗狗裝在收納箱裡，狗狗因恐懼狂叫，一直撞玻璃門，真的超可憐，趕緊打1999通報市府，台中市議員江和樹也到場關心，認為這樣的環境狗狗容易生病，根本是虐待動物，並質疑台中市動物保護防疫處失職，沒有進行輔導、稽查，才會讓業者出現如此離譜的行為。

一位民眾昨晚經過大里國光路一家連鎖寵物店，發現店家打烊後，竟將狗狗裝在塑膠收納箱裡，狗狗狂叫、一直撞玻璃門，看起來超可憐，趕緊撥打1999，他們協助轉1959動保專線處理。

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後來店員到場，詢問為什麼關那邊？店員表示，因晚上比較熱、而且狗狗腳會卡進籠子裡，後來換到籠子裡，店員表示腳會卡進去，問他有沒有更好的選項，或是自己去旁邊小北買墊子給他？店員無奈表示，很多事不是他的職權可以決定的，後來才換了第二個籠子，並加上墊子，強調原本的塑膠箱環境真的很惡劣，無法想像狗狗在裡面一整夜有多難受。

台中市議員江和樹得知也到場關心，痛批這家寵物量販店，竟將狗狗放在收納箱裡面，只在上面打幾個洞，質疑是在養蠶寶寶嗎？這樣的環境小狗會出現緊迫、容易生病，因全市有多家連鎖店，傳聞不只一隻狗狗被這樣虐待，但業者表示不知道這樣違法，代表台中市政府動保處都沒有在輔導、稽查，已經嚴重失職。

台中市動保處表示，獲報後已派員前往稽查。經查該容器空間、通風及活動條件未符合《特定寵物業管理辦法》規定，無法提供犬隻足夠伸展與活動空間，且有受傷風險，雖業者接獲反映後已立即改善，此行為仍違反動物基本飼養原則，後續將依法查處。強調依《動物保護法》第28條規定，業者違反應具備的設施規定，得處新台幣4萬元以上20萬元以下罰鍰。

台中大里國光路一家連鎖寵物店，打烊後將狗狗裝在收納箱內，民眾PO文質疑虐狗。（江和樹提供）

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