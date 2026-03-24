農膜敷蓋栽培地瓜 每公頃產量增逾2倍、淨利收益增6萬

導入敷蓋技術的地瓜田明顯產量增加。（農試所嘉義分所提供）

地瓜是台灣重要的雜糧作物之一，但受到氣候變遷影響，主要在秋冬栽培的地瓜常因乾旱或低溫導致產量品質下降，農業部農試所嘉義分所導入農膜敷蓋栽培技術，讓地瓜產量增加逾2倍，每公頃淨利收益可增加6萬元。

台灣地瓜頂級美味，目前主要栽培時期為秋冬，但近年受到氣候因素等影響，導致部分地瓜的產量與品質都下降，為增加地瓜對抗氣候變遷的韌性，農試所嘉義分所團隊選用市售常見的PE塑膠膜與具有生物可分解特性的PBAT複合膜進行田間敷蓋栽培應用試驗，嘉義分所所長張哲瑋表示，在田間於乾旱低溫條件下，使用PE塑膠膜敷蓋的地瓜田每公頃產量可達2萬7843公斤，使用PBAT複合膜的地瓜田每公頃產量可達3萬2373公斤，沒有使用敷蓋的地瓜田每公頃產量則僅1萬1076公斤。

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張哲瑋進一步指出，透過田間試驗，不論採用PE塑膠膜或PBAT複合膜進行敷蓋栽培，產量皆顯著提升，分別為未使用敷蓋地瓜田的2.5倍及2.9倍，顯示此調適技術能有效穩定產量，降低惡劣環境對地瓜生產的影響。

嘉義分所表示，使用敷蓋栽培會增加農膜材料成本，每公頃成本分別為PE塑膠膜2萬3千元及PBAT複合膜8萬2800元，但敷蓋栽培可提升產量與增加收益，還可節省除草、中耕、翻蔓及追肥等相關作業，降低勞力與成本，經扣除投入成本後，敷蓋栽培平均每公頃淨利可較傳統栽培增加約6萬元。

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