校護人力不足 全教總促將附幼班級數納入計算

校護人力不足，全教總今發聲明支持修法將幼兒園班級數納入計算。（資料照）

立法院教育及文化委員會明（25）日將審查「學校衛生法」第7條修正草案，擬將高級中等以下學校附設幼兒園之班級數納入校護人員配置計算。全國教師工會總聯合會（全教總）今（24）日發聲明表達支持，理事長侯俊良呼籲行政院、教育部及立法院正視校園健康照護需求，儘速完成修法，補足長期不足的校護人力。

侯俊良指出，現行制度規定學校未達40班應配置1名護理人員，40班以上至少2人，然而隨著幼兒園公共化政策推動，附設幼兒園數量逐年增加，校園內需接受健康照護與緊急應變的對象明顯擴大，人力配置卻未隨之調整，造成現場負荷不斷加重。

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全教總幼教主委楊逸飛表示，依「幼兒教育及照顧法」相關規定，附設幼兒園在校內已有專任校護的情況下，得免另行配置護理人員，使新增的幼兒照護需求多由既有校護承擔，但幼兒在健康觀察、突發狀況處理及傳染病防治等面向需求更高，現行制度未將幼兒園班級數納入計算，已難以反映實際照護量能。

楊逸飛進一步指出，校護工作不僅限於處理學生傷病，還包括健康中心運作、慢性病學生照護、傳染病監測通報、衛生教育推動，以及校園防疫與教職員健康支持等多重任務，合理的人力配置是確保學生與教職員健康安全的基本條件，同時也是維護校護專業尊嚴與勞動權益的重要基礎。

侯俊良強調，相關部會應把握此次修法契機，將附設幼兒園班級數正式納入校護員額計算，建立更符合實務需求的配置制度，減輕校護長期超量工作壓力，並強化校園整體健康安全防護網。

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